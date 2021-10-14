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РИА Новости

"Ростех" сообщил о разработке в России нового ПЗРК повышенной дальности

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Запуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла" с бронетранспортера БТР-82А
Запуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла" с бронетранспортера БТР-82А.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. "Ростех" начал разработку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) повышенной дальности, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Сегодня максимальная дальность действия ПЗРК составляет пять-шесть километров.

"Сейчас ведутся работы по увеличению дальности наших ПЗРК", - сказал Оздоев, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь, замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк отметил, что конструкторы компании работают также и над увеличением вероятности поражения целей переносными зенитными ракетными комплексами. Речь идет о повышении чувствительности головок самонаведения ПЗРК, чтобы обеспечить уничтожение таких малоразмерных целей, как, к примеру, барражирующие боеприпасы или БПЛА.

КБМ в настоящее время выпускает два типа ПЗРК: "Игла-С" и "Верба". Наиболее совершенным на сегодняшний день является комплекс "Верба" - он имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет ему эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у "Вербы" - 6 километров, высота поражения целей – 3,5 километра.

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Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Ростех
Проекты
БПЛА
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