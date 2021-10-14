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ИноСМИ

Японские СМИ: ракетными стрельбами в Японском море русские прощупывают Кисиду

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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников"
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

В Японии снова гневные протесты. На этот раз — против ракетных стрельб, которые Россия провела 11 октября в Японском море. «Эти маневры — испытание Кисиды и "черная метка" Японии», — пишут читатели. Многие из них возмущены «бесхребетностью» своих властей. «Выслать японский флот навстречу российскому!» — горячатся некоторые.

Японские СМИ бурно комментируют прошедшие 11 октября в Японском море учения эскадры Тихоокеанского флота ВМФ России с проведением практических ракетных стрельб.

Проправительственная газета "Санкэй симбун в статье "Россия повторно проводит военно-морские маневры в Японском море и тем самым прощупывает новую власть премьера Кисиды" пишет: "По сообщению Министерства обороны России, 11 октября соединение кораблей российского Тихоокеанского флота провело Японском море военно-морские учения с практическими ракетными стрельбами. Это вторые такие учения о октябре вслед за первыми, проводившимися 5 октября. По своим масштабам они значительно больше предыдущих. Таким образом, эти военные события в Японском море приобретают постоянный характер.

Хотя российские власти утверждают, что эти учения являются частью процесса подведения итогов учебно-боевой работы в войсках, в Японии исходят из того, что они преследуют цель инициирования и проверки реакции на такие действия России со стороны только что пришедшей в Японии к власти новой администрации премьера Фумио Кисиды".

Газета указывает, что на этот раз российское Минобороны не раскрыло точно координаты участка, в котором проводились ракетные стрельбы. Известно только, что он находился в непосредственной близости от важного ареала рыболовецкого промысла банки "Ямато-тай", входящей в исключительную экономическую зону Японии (ИЭЗ).

"Санкэй" сообщает, что в последних учениях принимали участие 12 боевых кораблей и кораблей обеспечения ТОФ во главе с ракетным крейсером "Варяг" и БПЛК "Адмирал Трибуц".

По сообщению пресс-службы ТОФ, корабли произвели пуски ракет комплексов "Форт", "Оса" и "Кинжал" по высокоскоростным воздушным целям.

"Всего в рамках практических действий было выполнено 10 ракетных пусков", - заявил официальный представитель флота.

Морской Устав ООН однозначно не ограничивает проведение военно-морских учений в ИЭЗ других государств. Вместе с тем, он требует от проводящей маневры стороны соблюдения максимальных мер предосторожности и безопасности. Известно, что в ответ на соответствующее уведомление российской стороны японские власти давали официальный ответ, что "внимательно наблюдают за военно-морской деятельностью России в данных районах".

Самая многотиражная газета Японии "Йомиури симбун" дает материал под названием "Россия проводит в Японском море военно-морские учения с участием 12 боевых кораблей Тихоокеанского флота".

Газета дополняет ранее поступавшие сведения о том, что в ходе учений расчеты ПВО крейсера "Варяг" обнаружили крылатую ракету, взяли ее на сопровождение и уничтожили крылатыми ракетами. "Остальные ракетные цели, запускавшиеся с малых кораблей, "Варяг" и "Адмирал Трибуц" поразили с использованием ЗРК и корабельной артиллерии".

Крупнейший информационно-новостной телеканал TBS сообщает о том, на данный момент нет сведений о том, что эскадра российских боевых кораблей заходила в исключительную экономическую зону Японии. Характерно, что канал напоминает свои зрителям и читателям о том, что Морской Устав ООН "однозначно не запрещает проведение странами военно-морских учений в исключительных экономических зонах соседних государств".

TBS также указывает, что по данным МО РФ, в ходе практических пусков ракет в ходе учений "все цели-мишени" были успешно поражены.

Телеканал также первым из японских телевизионных СМИ опубликовал видео-съемки пресс-службы МО РФ проведенных стрельб.

Комментарии японских читателей

jin

Нужно, чтобы японские военно-морские силы самообороны провели военные учения в исключительной экономической зоне России. Хватит только высказывать одни сожаления. Японии нужно становиться сильной страной!

cxj

С Россией нужно действовать жестко. Было бы замечательно провести в том же районе Японского моря совместные американо-японские военно-морские маневры!

loo

Это нам явный российский месседж о том, что русские усиливаются в военном плане. Нам нужно принять решение тратить больше 2% ВВП на оборону и создать потенциал для превентивных ударов по иностранным военным базам.

baw

Сразу же после российского уведомления нужно высылать в тот же район такую же эскадру сил самообороны Японии и проводить практические стрельбы и бомбометания у них на виду. Тогда подействует!

cfm

Это Россия нас так испытывает. И нового премьера Кисиду тоже. Это их "черная метка". Если и Кисида ограничится "сожалениями", то русским станет понятно - бояться Японии нечего! Что с нами ни делай, мы все равно не ответим!

Honne

Ну что, бывший долголетний министр иностранных дел, а теперь премьер Кисида, чем ответишь?!

tom

Японцы! Хватит быть добрячками и пацифистами. Пора действовать!

Ｋ－Ｖ.Ｌ

Провести наши учения как можно ближе к побережью России. И не только силами Японии, но и совместно со странами-союзниками и партнерами. Особое внимание тому, чтобы показать, что мы не допустим нападения на Хоккайдо.

В стране максимально повысить бдительность!

tak

Если Россия нападет на наш Хоккайдо, то тем лучше - у нас будет основание отобрать у нее весь Курильский архипелаг! Только для этого нужно не забывать об укреплении нашей обороноспособности!

bat

А может, немного успокоиться? Эти учения Россия проводит неподалеку от своих берегов, так что дело это обычное. Управление безопасности на море четко обозначило безопасные морские пути в этом ареале. Можете убедиться на его домашней странице.

Япония ведь тоже проводит учения в северной части залива Вакаса-ван (обширный залив в Японском море, прилегающий к северо-западному региону страны - Прим. ИноСМИ). И ничего. В японском море расположены 4 государства. И ни одно из них, в том числе и Япония, не обладают суверенитетом на него. Оно общее.

aki

Это Россия нас прощупывает. Проверяет японскую реакцию.

for

На поверхности эти действия России вроде бы и против Японии. А не кажется вам, что они также направлены и против Китая? Ведь Пекин втайне исходит из того, что Владивосток - это китайская земля!

kaz

Вот почему вокруг нас одни страны-изгои: Россия, Китай, Южная и Северная Кореи?

На самом деле - если бы было возможно, Японии нужно было бы подальше отодвинуться от такого материка!

yuu

А слабо нам было так же сбить северокорейскую баллистическую ракету, которую они запускали недавно? Вот тогда и могли бы что-то говорить!

fhx

Все равно русский флот ждет судьба Балтийской эскадры (так в Японии называют 2-ю эскадру русского императорского флота Рожественского - Прим. ИноСМИ).

yxm

Скорее строить атомные подводные лодки и обзаводиться ядерным оружием!

kaz

Ну что, начинается вторая японско-русская война? Россия хочет повторения Цусимского сражения?

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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