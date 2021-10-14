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ТАСС

Первым жильцом модуля "Наука" на МКС стал космонавт Олег Новицкий

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Олег Новицкий
Олег Новицкий
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Космонавт жил в служебном модуле "Звезда", но уступил каюту актрисе Юлии Пересильд

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который в июле вошел в состав российского сегмента МКС. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"В каюте многоцелевого лабораторного модуля "Наука" сейчас проживает космонавт Роскосмоса Олег Новицкий", - сказали в госкорпорации.

Ранее космонавт жил в служебном модуле "Звезда", но уступил свою каюту актрисе Юлии Пересильд, которая прилетела на МКС вместе с режиссером Климом Шипенко для съемок первого в истории художественного фильма в космосе.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты получили второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
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