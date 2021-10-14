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Известия.ru

В Черном море прошли экспериментальные учения систем «Панцирь-М»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Министерство обороны России провело в Черном море экспериментальные учения. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, маневры завершились на прошлой неделе.

Эти мероприятия были частью эксперимента, призванного оценить возможности кораблей, оснащенных зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) «Панцирь-М», по отражению массированных воздушных ударов.

В них принял участие первый на Черноморском флоте (ЧФ) корабль, оснащенный ЗРАК «Панцирь-М», — ракетный катер «Шуя». Он входит в состав 41-й бригады.

В ходе маневров экипаж «Шуи» отражал авианалеты, а также удары беспилотников и крылатых ракет по важным объектам в Крыму и в районе Керченского пролива.

По словам источников «Известий», все задачи, поставленные перед экипажем ракетного катера, были выполнены, и эксперимент признали успешным.

Морская версия комплекса, которую испытали в Черном море, — собрат прошедшего крещение огнем в Сирии сухопутного «Панциря-С1». При этом корабельный вариант превзошел свой наземный аналог. На «Панцире-М» радиолокационная станция видит цели на расстоянии до 75 км. Этот комплекс способен создать над кораблем непробиваемый купол радиусом 40 км и высотой 15 км. Для сравнения, «Панцирь-С» гарантирует поражение противника в радиусе 20 км.

Морской ЗРАК может одновременно стрелять по четырем целям. Для ближнего боя у «Панциря» есть две 30-миллиметровые автоматические скорострельные пушки. Пройти два таких рубежа противовоздушной обороны крайне сложно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полный комплект для полуострова: системы «Панцирь-М» встанут на защиту

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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