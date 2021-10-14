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ТАСС

На полигонах ЮВО стартуют масштабные учения с участием около 8 тыс. военных

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Военнослужащие Южного военного округа
Военнослужащие Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В мероприятии также примут участие силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, которые отработают задачи в акваториях обоих морей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Командно-штабные учения (КШУ) с привлечением около 8 тыс. военнослужащих стартуют на полигонах Южного военного округа (ЮВО), сообщает пресс-служба округа. Одной из задач учения станет проверка готовности войск на Юго-Западном стратегическом направлении.

В мероприятии также примут участие силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, которые отработают задачи в акваториях обоих морей. "В войсках Южного военного округа под руководством командующего войсками генерала армии Александра Дворникова проводится масштабное командно-штабное учение <...> В КШУ также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках учений командирами будет получен опыт управления войсками в ходе учебно-боевых действий. "В рамках КШУ отдельные воинские части и подразделения ЮВО отработают практические действия на полигонах в ходе двусторонних полковых и батальонных тактических учений", - сообщили в ЮВО.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО планируется задействовать до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

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Страны
Абхазия
Армения
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
ЧФ
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