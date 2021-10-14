Чжунго цзюньван (Китай): с дебютом этого ЗРК Россия претворяет в жизнь новый тип «космического щита»

За испытаниями С-500 следил весь мир. Почему к этому ЗРК приковано столько внимания? С-500 – не просто усовершенствованная модель предыдущего комплекса, перед ней поставлены совсем другие задачи, пишет «Чжунго цзюньван». С его помощью у России появится возможность создать «космический щит», пробить который не удастся никому, в том числе и Америке.

20 июля Минобороны России анонсировало видео, на котором зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 "Прометей" использует противоракету нового типа для поражения воздушных целей. Это первое появление этой новой системы ПВО перед мировой общественностью.

Дебют этого ЗРК привлек широкое внимание. Почему на разработку С-500 было потрачено больше десяти лет? Почему появление ЗРК вызвало такие бурные обсуждения? Давайте посмотрим.

Каждый шаг в получении "источника огня" был не из легких

В греческой мифологии Прометей украл огонь у Зевса, чтобы подарить его людям, за что был прикован им к скале, куда каждый день прилетал орел и клевал его печень.

Зенитный ракетный комплекс С-500 получил название "Прометей". Это название соответствует трудоемкому процессу "заточки меча", который длился более десяти лет.

В разработке любого вида оружия и техники есть свои правила. Для Советского Союза и России каждая разработка и усовершенствование означали прорыв и выход за собственные рамки, они представляли собой беспрецедентные и невообразимые трудности.

В начале XXI века в России начали разрабатывать зенитно-ракетный комплекс С-500. С тех пор новости о нем появлялись довольно часто, но их можно было описать так: "Слышен звук шагов на лестнице, но никто на самом деле не спускался".

В то время некоторые эксперты полагали, что об общем направлении развития С-500 можно судить, опираясь на характеристики и предыдущие разработки российских ЗРК.

Соответствующие эксперты также резюмировали свои выводы по двум аспектам. Во-первых, по сравнению с "предшественниками", этот ЗРК будет иметь расширенные "возможности", а уровень его характеристик с точки зрения увеличения дальности и эффективности перехвата будет значительно улучшен. Во-вторых, С-500 будет иметь больше возможностей для "интеграции" с другими ракетными системами противовоздушной обороны и сможет работать с другими ракетными комплексами в одной сети, благодаря чему ЗРК будет демонстрировать большую эффективность.

Тогда эксперты высказали предположение о том, что функции уже находящихся на вооружении ЗРК являются относительно усовершенствованными, поэтому будет непросто добиться новых прорывов, и разработка нового типа систем ПВО потребует немало времени.

Судя по информации, представленной Россией на данный момент, эксперты оказались прав в том, что на разработку С-500 уйдет много времени. Также они правильно предполагали и о новой функции системы ПВО - способности интегрироваться с другими ракетными комплексами. Но есть кое-что, о чем они и не догадывались: С-500 - это не просто модернизация предыдущей системы противовоздушной обороны.

Согласно составляющим зенитно-ракетного комплекса С-500 и функциональным характеристикам, Россия позиционирует его как "систему стратегической противовоздушной обороны". Однако ЗРК придется иметь дело не с обычными боевыми самолетами и ракетами, а непосредственно со стратегическими бомбардировщиками, стратегическими самолетами-разведчиками, межконтинентальными баллистическими ракетами, гиперзвуковыми ракетами и даже низкоорбитальными спутниками.

Обозреватель Юнис Дар, говоря о преимуществах С-500, отметил, что система была разработана для борьбы с наиболее современными самолетами НАТО, включая F-35 Lighting II и F-22 Raptor. Российские военные эксперты заявили, что характеристики зенитно-ракетного комплекса С-500 позволяют предположить, что он также сможет противодействовать некоторым типам оружия, которое будет разработано в будущем.

Можно сделать вывод, что независимо от того, является ли это эффективным ответом России на межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты или даже на низкоорбитальные спутники, цель разработки ЗРК - не "прорыв" и не "прыжок". Его создание потребовало напряженной работы и невероятных усилий от всех заинтересованных сторон. Для успешной борьбы с этими целями развертывание нового типа зенитно-ракетных комплексов невозможно в короткие сроки.

В определенной степени изменения в международной обстановке и совершенствование средств противовоздушной обороны и противоракетной обороны США сделали более актуальными исследования и разработку системы противовоздушной обороны С-500.

В Европе НАТО во главе с США постоянно оказывает давление на Россию. Соединенные Штаты даже установили в Польше систему противоракетной обороны Aegis, способную как работать в обороне, так и в наступлении. С созданием космических войск Соединенных Штатов и ​​других ежедневно растет угроза и в области космоса.

Созданная Америкой гигантская система противоракетной обороны также заставляет Россию "идти в ногу со временем". Система ПРО США включает в себя не только космическую систему перехвата, отвечающую за миссию по перехвату на активном участке траектории, противоракеты шахтного базирования GBI, отвечающие за миссию по перехвату на среднем участке траектории, и систему перехвата морского базирования, состоящую из крупных кораблей, но также ЗРК Patriot, который отвечает за перехват на конечном участке траектории, противоракетный комплекс THAAD и другое вооружение. Это, несомненно, оказывает еще большее давление на Россию.

Чтобы выйти из этого тупика, обеспечить собственное преимущество и достичь нового стратегического баланса, при разработке системы противовоздушной обороны С-500 российским военным пришлось делать новый выбор. Это потребовало от соответствующих разработчиков подняться на вершину технологий противовоздушной обороны и противоракетной обороны, чтобы получить более выигрышный "источник огня".

"Щупальца" протянуты еще дальше, "руки" подняты еще выше

На видео, опубликованном Минобороны России, в тягаче ЗРК С-500 "Прометей" используются 10-колесные шасси на 5 осях. Маневренность, обеспечиваемая этими шасси, позволяет ему выполнять боевые задачи в пределах масштабного района противовоздушной обороны.

Однако для того, чтобы справиться с работой "системы стратегической ПВО", просто "длинных ног" С-500 явно бы не хватило. ЗРК требуется также умная "голова" и мощная система обнаружения и слежения, чтобы как можно дальше протянуть свои "щупальца". В то же время комплексу требуются "руки" подлиннее и поумелее, чтобы спокойно реагировать на различные угрозы.

По функциям каждый компонент ЗРК С-500 "Прометей" можно разделить на три модуля: ситуационная осведомленность, огневое поражение и управление и контроль.

Его модуль ситуационной осведомленности включает четыре типа радаров: большой РЛС дальнего обнаружения, РЛС среднего и ближнего обнаружения, противоракетный радиолокационный прицельный комплекс (РЛПК) и многофункциональный РЛС управления огнем. Эти четыре типа радаров развертываются и распределяются с помощью сети и каналов передачи данных и обладают определенной устойчивостью к атакам противника.

С помощью этих радаров дальность обнаружения ЗРК С-500 может достигать 800 километров, с более высокой степенью автоматизации и более быстрым реагированием.

"Руки" зенитно-ракетного комплекса С-500 также очень длинные и могут простираться очень высоко, поскольку оснащены ракетами-перехватчиками нового типа.

Говорят, что эти новые ракеты-перехватчики являются усовершенствованными ракетами-перехватчиками 40Н6 с С-400 - ракетами 40Н6М, которые главным образом используются для поражения таких целей противника, как стратегические бомбардировщики, стратегические разведывательные самолеты и другие крупномасштабные боевые цели. Для авиационных целей у С-500 также есть две новые противоракеты - 77Н6-Н и 77Н6-Н1.

Противоракета 77Н6-Н спроектирована с двухступенчатым ракетным двигателем, быстро разгоняется, имеет большую дальность действия, хорошо справляется с задачами по перехвату ракет.

Противоракета 77Н6-Н1 должна быть модернизацией или подтипом 77Н6-Н. Согласно информации, опубликованной Министерством обороны России и Концерном ВКО "Алмаз-Антей", противоракета этого типа обладает способностью перехватывать ракеты "сверхдальнего и сверхвысотного действия" и, как утверждается, может сбивать разведывательные низкоорбитальные спутники.

Принимая во внимание техническую зрелость, эффективность поражения, стоимость и другие характеристики, в этих противоракетах должен использоваться метод направленного осколочного поражения для повышения эффективности перехвата. Утверждается, что два новых перехватчика способны сбивать цели, используя кинетический удар.

Командный модуль ЗРК С-500 выполняет роль "мозга" системы. Его функция заключается в своевременном обнаружении и получении информации об аэрокосмических целях посредством всестороннего использования радиолокационных, коммуникационных, компьютерных и сетевых технологий, а также в анализе и сравнении, быстром определении мер противодействия и выполнении полного комплекса задач по организации эффективных контрмер.

Может действовать как один, так и в составе "целого"

Разработка Россией ракетных систем противовоздушной обороны имеет свои особенности. Одна из них заключается в разработке системы в соответствии с важностью задач, при этом одна система может покрывать максимально возможную дальность действия комплекса противовоздушной обороны. Это отличается от практики использования нескольких отдельных систем в вооруженных силах США для обеспечения разного радиуса огневой мощи, что показывает, что у России есть определенные преимущества в исследованиях и разработках такого оборудования.

Зенитный ракетный комплекс С-500 имеет аналогичные характеристики. Он может быть совместим с несколькими типами ракет и одновременно покрывать различные области ПВО. Разница в том, что уровень его задач на этот раз более "высотный": он может перехватывать и атаковать цели на сверхбольших высотах или даже в ближнем космосе.

Россия позиционирует его как "единственную в современном мире многоканальную систему противовоздушной обороны, способную поражать цели на конечном участке траектории, на больших высотах и на низких орбитах, а также интегрироваться с другими системами, и имеющую высокую и многоцелевую боевую эффективность при обороне". По сообщениям, скорость его противоракет превышает 20 Махов, а с усовершенствованной системой наведения эффективность перехвата увеличивается вдвое.

В дополнение к этим особенностям, ЗРК С-500 имеет и некоторые черты "части целого" - он может "объединяться" с другими ракетными комплексами. В июне этого года в России стали появляться новости о том, что за счет усиления возможностей информатизации С-500 можно интегрировать с зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, чтобы сформировать единую сеть, обмениваться данными и действовать как одна система. С-400 также может работать под "руководством" ЗРК С-500 и обеспечивать максимальную эффективность контрудара за счет научного распределения целей.

Система С-500 обладает всеми характеристиками, которые соответствуют давним традициям России в области разработки систем ПВО и ПРО, а также отражает направление развития интеграции полевых систем противовоздушной обороны российской армии. В конце концов, такое сочетание маневренности ЗРК С-500 и передового вооружения поможет стране быстро создать эффективный космический щит везде, где это необходимо.

Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 близятся к завершению, и вскоре комплексы будут принимать на вооружение в войска. Таким образом, Россия сможет построить более плотный противовоздушный и противоракетный барьер.

По сравнению с системой стратегической противоракетной обороны А-135 "Амур", которая может быть запущена только с шахтной установки и способна запускать ядерные противоракеты ПВО, обладающий определенной маневренностью ЗРК С-500 является более мобильным, что может значительно расширить сети ПВО и ПРО и дополнительно усилить противоракетный потенциал региона.

Конечно, судя по показателям технических характеристик С-500, которые российская сторона раскрыла на данный момент, у системы еще есть много пространства для дальнейшего развития и усовершенствования с точки зрения компактности конструкции и объема противоракет.

Что касается российской армии, то как только зенитно-ракетный комплекс С-500 будет принят на вооружение, она получит "широкий и высокий зонт" противовоздушной и противоракетной обороны, обеспечивая при этом не только безопасность стратегических целей, но и значительно повышая живучесть на поле боя и ударную мощь различных баллистических ракет и авиатехники.

Юй Тун (于童), Цао Ябо (曹亚铂), Чэн Чжицян (程志强)