Полный комплект для полуострова: системы «Панцирь-М» встанут на защиту Крыма

Морская зенитка в ходе учений отразила массированный воздушный удар

В Черном море прошли экспериментальные учения. На них проверили возможности корабельных систем противовоздушной обороны, в том числе и нового зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-М». В ходе маневров ракетный катер «Шуя», оснащенный морским комплексом, отразил удары авиации, крылатых ракет и дронов «противника» по территории Крыма. Эксперты отмечают, что такая система ПВО способна быстро и эффективно прикрыть важные объекты, участки побережья и соединения кораблей.

Первый на Черном море

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, учения сил Черноморского флота завершились на прошлой неделе. В них принял участие и первый на ЧФ корабль, оснащенный ЗРАК «Панцирь-М», — ракетный катер «Шуя», который входит в состав 41-й бригады.

В ходе маневров экипаж «Шуи» отражал авианалеты, а также удары беспилотников и крылатых ракет по важным объектам в Крыму и в районе Керченского пролива. Эти мероприятия были частью эксперимента, призванного оценить возможностей кораблей, оснащенных ЗРАК «Панцирь-М», по отражению массированных воздушных ударов. По словам источников, все задачи, поставленные перед экипажем ракетного катера, были выполнены и эксперимент признали успешным.

Согласно плану учений, в восточную часть Черного моря выдвинулись четыре ракетных катера проекта 1241 «Молния»: «Ивановец», «Набережные Челны», Р-60 и «Шуя». Им предстояло защитить побережье Крыма и Кавказа, а также Керченский пролив. Сюда приближался отряд кораблей условного противника. Район его пребывания, курс и скорость катерам сообщили беспилотники.

Источники «Известий» в Минобороны отметили, что по противнику был нанесен условный ракетный удар, после чего катера успешно выполнили фактические артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям.

Ракетный катер Р-71 «Шуя» в акватории порта Севастополя на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей Источник изображения: Фото: РИА Новости/Василий Батанов

«Шуя» — это первый корабль с «Панцирем-М» на Черноморском флоте, подтвердил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Раньше на «Шуе» стоял «Кортик» 1980-х годов выпуска, — пояснил он. — Морская версия «Панциря» — это совсем другой уровень. Комплекс может эффективно защищать от противокорабельных и крылатых ракет. Он справится с обычными самолетами и вертолетами, воздушными беспилотниками, а также с малоразмерными надводными целями.

Сейчас на вооружении всех катеров проекта 1241, кроме «Шуи», стоят только две 30-миллиметровые пушки, которые нельзя назвать надежной ПВО, подчеркнул эксперт.

— «Шуя» с «Панцирем-М» может обеспечить прикрытие отряду подобных катеров, — объяснил Дмитрий Болтенков. — Кроме того, его можно быстро перекинуть на угрожаемое направление, чтобы защитить важные наземные объекты.

Если командование ВМФ примет соответствующее решение, то на остальные катера этой серии тоже можно установить «Панцири-М», добавил эксперт.

В дальнейшем Черноморский флот планируется усилить малыми ракетными кораблями проекта 22800 «Каракурт» с «Панцирями-М». Начиная с третьего корабля серии — «Одинцово» — их противовоздушные возможности радикально увеличены этим комплексом.

В августе в ходе испытательных пусков с МРК «Одинцово» и ракетного катера «Шуя» были протестированы возможности комплекса «Панцирь-М» по перехвату низколетящих целей. Как писали «Известия», тогда были сбиты несколько противотанковых ракет «Корнет», имитирующих удар противника. Все цели были поражены в нескольких километрах от точки пуска на высоте от 1 м до 3 м над водой.

Иностранные гости

Черноморский регион в последние годы остается точкой напряженности. Над акваторией регулярно появляются разведывательные и боевые самолеты стран-членов НАТО. В сентябре прошлого года главком ВКС России Сергей Суровикин заявил, что американские стратегические бомбардировщики B-52H отрабатывали удары крылатыми ракетами по территории России, в том числе и в черноморском регионе.

Регулярно появляются там и корабли альянса, среди них — носители крылатых ракет, способных долететь до Центральной России. 23 сентября в период проведения крупных учений сил ЧФ в Черном море появились корабли ВМС Испании и Италии. А 23 июня этого года британский эсминец Defender зашел в российские территориальные воды у берегов Крыма и не реагировал на требование российских военных изменить курс. В итоге кораблям погранслужбы РФ пришлось открыть предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбу по курсу следования корабля.

Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» на малом ракетном корабле проекта 22800 «Одинцово» на территории военно-морской базы в Балтийске Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Минобороны России тогда заявили, что британские моряки грубо нарушили Конвенцию ООН по морскому праву, а МИД назвал действия экипажа эсминца провокацией.

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря проходили ежегодные военно-морские учения Sea Breeze, в которых участвовал пятитысячный контингент, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, в том числе Украины, США и государств-членов НАТО.

— Сегодня приходится уделять намного больше времени, сил и средств Черноморскому бассейну в связи с тем, что Украина занимает недружественную позицию: бесконечно приглашает корабли стран НАТО, они устраивают маневры в непосредственной близости от наших границ, — напомнил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — В таких условиях возможны как ошибки, так и провокации. Усиление возможностей российской ПВО станет сигналом всем желающим повторить действия британского эсминца. Это предотвратит подобного рода нарушения. Регулярные маневры кораблей стран НАТО носят недружественный характер, потому что когда такие мероприятия проходят в непосредственной близости от границ, они становятся угрожающим сигналом. На них надо реагировать и посылать им свой сигнал: ни одно ваше нарушение не останется безнаказанным.

«Шуя» с историей

«Шуя» с 1985 года состоит в составе Черноморского флота. В его арсенале есть спаренные пусковые установки противокорабельных ракет «Термит». Кроме того, это единственный катер проекта 1241, на котором был установлен «Кортик». Во многом именно это обусловило его выбор в качестве тестовой площадки для проверки морского «Панциря». Новый комплекс монтировали на опорных тумбах и фундаментах «Кортика».

Ракетный катер проекта 1241 «Молния» проводит стрельбы Источник изображения: Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Морская версия комплекса — собрат прошедшего крещение огнем в Сирии сухопутного «Панциря-С1». При этом корабельный вариант превзошел свой наземный аналог. На «Панцире-М» радиолокационная станция видит цели на расстоянии до 75 км. Этот комплекс способен создать над кораблем непробиваемый купол радиусом 40 км и высотой 15 км. Для сравнения, «Панцирь-С» гарантирует поражение противника в радиусе 20 км.

Морской ЗРАК может одновременно стрелять по четырем целям. Для ближнего боя у «Панциря» есть две 30-миллиметровые автоматические скорострельные пушки. Пройти два таких рубежа противовоздушной обороны крайне сложно.

Роман Крецул