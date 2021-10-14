Вместо "Арматы" "по-сербски создан колесный танк с мощной пушкой

Шесть лет назад стало известно о проектировании сербскими конструкторами танка М-20УП1, прозванного за характерный внешний облик "Арматой" "по-сербски".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В самом деле, судя по изображениям, появившимся в Сети, бронемашина внешне очень походила на российский Т-14. В передней части у нее должна была быть защищенная капсула для экипажа. В необитаемой башне предполагалось установить 125-мм пушку, аналогичную той, что применяется на Т-72. Также в качестве дополнительного вооружения использовались 30-мм автоматическая пушка и 12,7-мм пулемет.

Мощность двигателя - 1200 л.с. Трансмиссия - электрическая. Боевая масса - 45 тонн. К сожалению, проект так и не удалось довести до реальной машины. Дело в больших финансовых затратах, которые вряд ли по силам нынешнему бюджету этой страны.

Значительно лучше обстоят дела с созданием в Сербии колесной боевой техники. О достигнутых успехах можно судить по экспонатам проходящей в Белграде выставке "Партнер - 2021". Например, здесь впервые представлен колесный бронетранспортер "Лазански".

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Судя по пояснительным материалам, в максимальной комплектации он будет весить до 36 тонн. У него мощный 700-сильный дизель. На выставке демонстрируется вариант с 57-мм российским необитаемым модулем.

В то же время известно, что в Сербии создается собственный боевой модуль со 100-мм орудием. Если его установить на новый БТР, то получится настоящий колесный танк, который пригодится не только собственной армии, но и будет иметь определенный экспортный успех.

Лев Романов