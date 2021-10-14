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Известия.ru

Глава Пентагона посетит Украину и Грузию на следующей неделе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Rod Lamkey

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию, Румынию, Украину, а также нанесет визит союзникам в Брюсселе, рассказал на брифинге во вторник, 12 октября, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они остановятся в Грузии, на Украине и в Румынии, а также он [Ллойд Остин] завершит этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе, где пройдет встреча министров обороны НАТО», — заявил пресс-секретарь военного ведомства.

Подробностей визита шефа Пентагона в бывшие советские республики Кирби не сообщил.

31 августа глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США предоставят стране новый пакет военной помощи на сумму $60 млн, а также подпишут рамочное соглашение о реформах, необходимых Украине для членства в НАТО. В пакет также войдут дополнительные противотанковые системы Javelin и другие вооружения. Остин подчеркнул, что одной из целей поддержки Украины станет «сдерживание российской агрессии», Москва же, в свою очередь, «должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины», а также «уйти из Крыма».

16 сентября бывший посол США в Киеве Джон Хёрбст заявил, что Украине не стоит рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов и Евросоюза в случае полномасштабной агрессии России. Хёрбст отметил, что вероятность полномасштабной агрессии есть, но она невелика.


Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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