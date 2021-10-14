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ТАСС

ЦНИИ "Буревестник" впервые представил боевые модули на сербском бронетранспортере

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Источник изображения: © Павел Бушуев/ТАСС

В институте отметили, что ключевыми преимуществами этих артиллерийских модулей являются необитаемое боевое отделение, управление с автоматизированных мест расчета в шасси и высокоточная стрельба

БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") впервые представил артиллерийские боевые модули, интегрированные на шасси сербского производства в рамках международной выставки вооружений "Партнер-2021", проходящей в Белграде (Сербия) с 11 по 14 октября. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в институте.

"Неподдельный интерес организаторов и посетителей выставки вызвал тот факт, что российский дистанционно-управляемый боевой модуль 32В01 с 30-миллиметровой пушкой и необитаемый боевой модуль АУ-220М с 57-миллиметровой пушкой были интегрированы на шасси сербского производства и представлены на стенде сербской оборонной компании "Югоимпорт". Это стало одним из главных эксклюзивных событий выставки", - подчеркнули в ЦНИИ.

В институте отметили, что ключевыми преимуществами представленных артиллерийских модулей являются необитаемое боевое отделение, управление с автоматизированных мест расчета в шасси и высокоточная стрельба. Оснащение линейки бронемашин легкой и средней категории данными модулями позволяет существенно расширить их боевые возможности.

"Это важный для обеих стран пример перехода на новый уровень военно-технического сотрудничества, когда партнерство перемещается из привычной области взаимных поставок военной техники в перспективную область ее совместной разработки и производства", - отметил гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных, слова которого привели в институте.

Сербская оборонная компания "Югоимпорт" впервые представила на выставке "Партнер-2021" новейший бронетранспортер Lazar III A1, оснащенный российскими боевыми модулями. Как сообщил ТАСС источник в сербском ОПК, установка новейших боевых модулей позволит значительно повысить экспортный потенциал машины. По его оценке, благодаря установке российских модулей Lazar III переходит из категории бронетранспортеров в категорию боевых машин пехоты с существенно улучшенной огневой мощью.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
АУ-220М
Компании
Буревестник
Ростех
Уралвагонзавод
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