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Известия.ru

В МИД России назвали разработку вооружений вынужденной мерой из-за действий США

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Разработка Россией комплексов вооружений является вынужденной мерой из-за действий Соединенных Штатов. Об этом 11 октября заявил и. о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

«Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО (Противоракетная оборона. — Ред.) в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности», — сказал Воронцов.

Он отметил, что именно перечисленные факторы необходимо обсуждать в рамках диалога между Россией и США.

18 сентября американские журналисты заявили, что США располагают гиперзвуковым оружием, способным конкурировать с российскими разработками. У Вашингтона есть не менее сильные образцы, например гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), отмечали журналисты. В американской армии он появится в 2023 году, комплекс будет применяться в сухопутных войсках и на флоте. Боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак.

15 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия опередила западные страны в области создания гиперзвукового оружия и оружия, основанного на новых физических принципах. По его словам, создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые большей частью направлены на использование высокоточного оружия, а также широкого применения беспилотных систем и роботизации.

В июле заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что российская сторона не сомневается в том, что США захотят ограничить ее в вооружениях, по качеству превосходящих американские. При этом он подчеркнул, что Россия не позволит Соединенным Штатам девальвировать свой стратегический потенциал. Однако, по словам Рябкова, российская сторона также не исключает диалога с США по своим новейшим системам вооружений при условии, что будет обсуждаться и американское перспективное гиперзвуковое оружие.

16 июня в Женеве состоялась встреча глав РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности, а также договорились о продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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