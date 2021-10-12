Политолог Александр Костин описал сценарий российско-украинской войны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Захвата черноморских портов и юго-востока Украины будет достаточно для победы в гипотетической российско-украинской войне, считает заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

В интервью "Украине.ру" политолог заявил, что если между Москвой и Киевом произойдет военный конфликт, России будет достаточно заблокировать черноморское побережье Украины, занять ее порты и сместить власть в южных регионах — Одесской, Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Это остановит экономику Украины, лишив ее промышленной базы и главных транзитных путей. После этого ценность государства (Киева) упадет до нуля", — пояснил Костин.

Эксперт считает, что после этого в стране запустятся центробежные силы, в частности, в приграничных с Польшей и Венгрией областях.

"Главное — подключить регионы к банковской системе России, чтобы не останавливалась торгово-промышленная деятельность", — продолжил эксперт.

Он также добавил, что Киев как военная цель интересен только для того, чтобы заблокировать политическую и финансовую деятельность на Украине.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в 2014 году. Власти республики неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В Москве обвинения отрицают и называют неприемлемыми. В Кремле не раз заявляли, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.