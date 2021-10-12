МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Обновленные самоходные гаубицы "Акация" поступили в белорусскую армию из России, после капитального ремонта на них установили современные средства связи, а также приборы химической разведки и ночного видения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Военнослужащие 11-й отдельной механизированной бригады принимают на вооружение самоходные гаубицы 2С3М "Акация", прибывшие после капитального ремонта на заводе-изготовителе "Уральский завод транспортного машиностроения", - информирует официальный Telegram-канал минобороны Белоруссии.

Как сообщается, во время работ по модернизации были полностью заменены все узлы и агрегаты. На технику установлены современные средства связи белорусского производства, а также приборы химической разведки и ночного видения. Таким образом, капитальный ремонт полностью восстановил ресурс самоходных гаубиц.

"Акация" – разработка Уральского завода транспортного машиностроения. Калибр самоходной гаубицы - 152 миллиметра. Вооружение позволяет подавлять и уничтожать живую силу, артиллерийские и минометные батареи, ракетные установки, бронетехнику, а также пункты управления тактических средств ядерного нападения. Самоходная гаубица 2С3М находится на вооружении Белоруссии, России, Казахстана, Украины, Сирии и ряда других стран.