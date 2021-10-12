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Два пуска баллистической ракеты «Сармат» проведут до конца года

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

До конца года в России проведут два пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Ракеты запустят в рамках испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник отметил, что в этом году запланировано два пуска ракеты «Сармат» в ходе летно-конструкторских испытаний (ЛКИ). Первый запуск с космодрома Плесецк пройдет в ноябре. Испытания ракеты продолжатся в 2022 году.

По словам источника, после завершения ЛКИ начнутся государственные испытания. Первый полк с ракетами «Сармат» может заступить на боевое дежурство в составе ракетных войск стратегического назначения (РВСН) до конца 2022 года.

В сентябре глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в будущем «Сармат» станет основой ядерного щита России. По его словам, характеристики комплекса позволят преодолевать любую систему противоракетной обороны. Рогозин отметил высокую дальность и скорость подъема ракеты.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что испытания ракеты «Сармат» завершатся в 2022 году. Как сообщает ТАСС, в ходе посещения завода «Красмаш» в Красноярске он отметил, что первые ракеты «Сармат» поступят на вооружение РВСН в 2022 году.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
Красмаш
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
Плесецк
Ядерный щит
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