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Известия.ru

Капитализация SpaceX превысила $100 млрд

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Рыночная капитализация SpaceX превысила отметку $100 млрд. Стоимость акций американской компании достигла $560 за штуку, передает телеканал «Известия». Инвесторам интересны проекты основателя SpaceX Илона Маска. В последние годы бизнесмен привлек миллиарды долларов. Основные реализуемые программы на этот день — Starship и Starlink. Компания строит многоразовый пилотируемый космический корабль и запускает тысячи спутников. В феврале SpaceX привлекла $1,2 млрд, тогда ее капитализация составила $74 млрд.

Рыночная капитализация SpaceX превысила отметку $100 млрд. Стоимость акций американской компании достигла $560 за штуку, передает телеканал «Известия». Инвесторам интересны проекты основателя SpaceX Илона Маска. В последние годы бизнесмен привлек миллиарды долларов. Основные реализуемые программы на этот день — Starship и Starlink. Компания строит многоразовый пилотируемый космический корабль и запускает тысячи спутников. В феврале SpaceX привлекла $1,2 млрд, тогда ее капитализация составила $74 млрд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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