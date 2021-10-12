Капитализация SpaceX превысила $100 млрд

Рыночная капитализация SpaceX превысила отметку $100 млрд. Стоимость акций американской компании достигла $560 за штуку, передает телеканал «Известия». Инвесторам интересны проекты основателя SpaceX Илона Маска. В последние годы бизнесмен привлек миллиарды долларов. Основные реализуемые программы на этот день — Starship и Starlink. Компания строит многоразовый пилотируемый космический корабль и запускает тысячи спутников. В феврале SpaceX привлекла $1,2 млрд, тогда ее капитализация составила $74 млрд.

Рыночная капитализация SpaceX превысила отметку $100 млрд. Стоимость акций американской компании достигла $560 за штуку, передает телеканал «Известия». Инвесторам интересны проекты основателя SpaceX Илона Маска. В последние годы бизнесмен привлек миллиарды долларов. Основные реализуемые программы на этот день — Starship и Starlink. Компания строит многоразовый пилотируемый космический корабль и запускает тысячи спутников. В феврале SpaceX привлекла $1,2 млрд, тогда ее капитализация составила $74 млрд.