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Военно-промышленный курьер

В погоне за русским истребителем развалился японский перехватчик Mitsubishi

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-воздушным силам Японии грозит новый скандал.

По данным японских телеканалов, при попытке перехвата иностранного военного самолёта, истребитель Mitsubishi F-2 начал разваливаться на части прямо в воздухе, – он потерял фонарь кабины пилотов. 

В результате этого самолёт чуть не потерпел крушение.

Известно о том, что попытка японского боевого самолёта догнать российский военный самолёт обернулась очень серьёзными последствиями, так как  во время полёта стеклянный фонарь кабины пилотов буквально сорвало с истребителя. Это вынудило пилота экстренно вернуться на авиабазу. В настоящий момент специалисты пытаются не только выяснить обстоятельства произошедшего инцидента, но и заняты поиском самой части весом в 90 килограмм и длиной около полутора метров.

Министерство обороны Японии отказывается как-либо комментировать произошедший инцидент. Японские же средства массовой информации уже привели к настоящему взрыву негатива среди японских граждан:

 - «Зачем нам нужны воздушные силы, если китайские самолёты беспрепятственно входят в наше воздушное пространство, а погоня за русскими ведёт к тому, что истребитель едва не терпит крушение?»

 - «Этот устаревший хлам уже давно пора списать, иначе русские смогут победить Японию даже без единого выстрела».

Следует отметить, пишет Авиа.про, что данные о том, что погоня велась именно за российским военным самолётом представлена японскими СМИ, а в официальном докладе Минобороны Японии сообщается о перехвате иностранного самолёта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
F-2
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