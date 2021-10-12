В погоне за русским истребителем развалился японский перехватчик Mitsubishi

Военно-воздушным силам Японии грозит новый скандал.

По данным японских телеканалов, при попытке перехвата иностранного военного самолёта, истребитель Mitsubishi F-2 начал разваливаться на части прямо в воздухе, – он потерял фонарь кабины пилотов.

В результате этого самолёт чуть не потерпел крушение.

Известно о том, что попытка японского боевого самолёта догнать российский военный самолёт обернулась очень серьёзными последствиями, так как во время полёта стеклянный фонарь кабины пилотов буквально сорвало с истребителя. Это вынудило пилота экстренно вернуться на авиабазу. В настоящий момент специалисты пытаются не только выяснить обстоятельства произошедшего инцидента, но и заняты поиском самой части весом в 90 килограмм и длиной около полутора метров.

Министерство обороны Японии отказывается как-либо комментировать произошедший инцидент. Японские же средства массовой информации уже привели к настоящему взрыву негатива среди японских граждан:

- «Зачем нам нужны воздушные силы, если китайские самолёты беспрепятственно входят в наше воздушное пространство, а погоня за русскими ведёт к тому, что истребитель едва не терпит крушение?»

- «Этот устаревший хлам уже давно пора списать, иначе русские смогут победить Японию даже без единого выстрела».

Следует отметить, пишет Авиа.про, что данные о том, что погоня велась именно за российским военным самолётом представлена японскими СМИ, а в официальном докладе Минобороны Японии сообщается о перехвате иностранного самолёта.