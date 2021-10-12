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США потихоньку увеличивают свой подводный ядерный флот

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Источник изображения: vpk-news.ru

Помимо стратегической атомной подводной лодки USS Tennessee ВМС США в настоящее время располагают подлодкой USS Alaska, которая также оснащена одной-двумя баллистическими ракетами с новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2.

Данные следуют из доклада Федерации американских ученых.

По сообщению ВМС США, атомная подводная лодка USS Alaska в начале октября вернулась с боевого патрулирования на свою базу Кингс-Бэй в штате Джорджия. Она осуществляла патрулирование в Атлантике и в Средиземном море. В конце июня подлодка заходила для пополнения запасов в Гибралтар.

Подводные лодки класса Ohio USS Tennessee и USS Alaska, приписанные к базе Кингс-Бэй на Атлантическом побережья США, оснащены двадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5. Они несут ядерные боеголовки W76-1 (мощностью 100 килотонн) и W88 (мощностью 475 килотонн). Одна или две ракеты имеют боеголовки W76-2 мощностью 5-8 килотонн, что составляет около трети от мощности сброшенной на Хиросиму американской атомной бомбы.

Небольшое количество таких боеголовок (по некоторым данным, около 20 единиц) было произведено в 2019 году на предприятии Pantax в штате Техас. Подлодка USS Tennessee была первой оснащенной ими.

Боеголовки малой мощности W76-2 были произведены при администрации Дональда Трампа для противодействия, как она утверждала, возможным планам России первой применить тактическое ядерное оружие.

Пентагон, отмечает Интерфакс, аргументировал необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит «эффективнее сдерживать Россию» и не позволит ей «воспользоваться своим большим потенциалом тактического ядерного оружия».

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Страны
Россия
США
Продукция
Trident II
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ohio
Trident
Ядерный щит
ЯО
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