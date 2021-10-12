Южнокорейская армия приступила к испытаниям разведывательного робота

Пехотная дивизия армии Южной Кореи и компания Hanwha Defense приступили к испытаниям разведывательного наземного робота Intelligent UGV с колесной формулой шесть на шесть. Как сообщает Aju Daily, военные проверят, как машина функционирует в беспилотном режиме и при дистанционном управлении.

Научно-исследовательские работы по созданию Intelligent UGV велись с 2018 года. Этой весной управление программ оборонных закупок Южной Кореи объявило об их успешном завершении и поручила Hanwha Defense создать робота в железе.

Intelligent UGV — электрический робот с колесной формулой шесть на шесть. Он весит две тонны, может нести до 500 килограмм полезной нагрузки и проезжать более ста километров на одной зарядке. Intelligent UGV умеет обходить препятствия, контролировать путь и самостоятельно передвигаться по заранее спланированному маршруту в случае потери контакта с оператором.

Робот подходит для разведывательных и логистических миссий, эвакуации раненых и ближнего боя. Он может определять звук стрельбы и отстреливаться в направлении источника этого звука. Intelligent UGV работает в режиме дистанционного управления или автономно. Из вооружения у робота — боевой модуль с пулеметом.

Hanwha Defense 8 октября сообщила, что пехотная дивизия южнокорейской армии приступила к испытаниям Intelligent UGV в боевых условиях. Военные проверят, подходит ли робот для разведывательных миссий. Они оценят такие его функции, как дистанционное управление, беспилотное передвижение на основе данных GPS, а систему вооружения машины с удаленным контролем.

Южнокорейские военные испытывают и других наземных роботов. Первыми безэкипажными машинами в армии Южной Кореи стали два многоцелевых наземных колесных роботов Hyundai Rotem, о которых мы писали ранее.

Василиса Чернявцева