Раскрыты характеристики российской многоразовой ракеты с поворотным крылом.

Российские специалисты рассказали о технических характеристиках сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут» и переносе ее первого запуска на 2024 год. Ракета будет выпускаться в двух модификациях, одна из которых будет иметь возвращаемую первую ступень с поворотным крылом. В зависимости от версии, масса полезной нагрузки будет составлять от 398 до 584 килограмм, сообщается в статье, опубликованной в журнале Космическая техника и технологии, на которую обратило внимание «РИА Новости».

«Иркут» создается на базе проекта «Крыло-СВ», который в свою очередь основан на наработках проекта «Байкал». В обоих случаях речь идет о возвращаемой первой ступени ракеты. В отличие от популярной сегодня среди разработчиков ракет-носителей схемы с реактивной посадкой (как у Falcon 9), в российском проекте ступень помимо основного ракетного двигателя для взлета также имеет турбореактивный двигатель и крыло. После отделения первой ступени крыло поворачивается, она возвращается на космодром и садится по-самолетному на обычную взлетно-посадочную полосу.

После демонстрации макета на МАКС-2001 проект «Байкал» свернули и до летных испытаний он не дошел. В конце 2010-х годов «Роскосмос» вернулся к этой идее, проект получил название «Крыло-СВ». Его с самого начала планировали использовать в ракете сверхлегкого класса, но о ней было известно довольно мало подробностей за исключением того, что ракета будет использовать метановые двигатели и сможет выводить на орбиту 600 килограмм.

Авторы новой статьи во главе с начальником космодрома Плесецк Николаем Башляевым раскрыли новые данные о ракете. Она будет называться «Иркут» и иметь две версии: одноразовую и многоразовую. Выяснилось, что масса полезной нагрузки, которую анонсировали изначально, относится к одноразовой модификации. Она сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой 200 километров и наклонением 51,7 градуса груз массой до 584 килограмм, а для геостационарной орбиты максимальная выводимая масса составит 84 килограмм. Частично многоразовая версия с возвращаемой первой ступенью будет способна выводить 398 и 60 килограмм соответственно.

Из-за крыла, турбореактивного двигателя и шасси (предполагается, что помимо колес ступень можно будет оборудовать лыжами) многоразовая модификация будет заметно тяжелее: 25 тонн вместо 23,6. «Иркут» будет состоять из двух ступеней и разгонного блока. Ступени будут оборудованы метан-кислородными двигателями, а в разгонном блоке планируют использовать пару из несимметричного диметилгидразина и тетраоксида диазота.

Из статьи также стало известно, об очередном переносе первого запуска. В 2018 году первый полет планировали провести в 2022 году, в 2020 разработчики уже вели речь о 2023 годе, теперь первые летные испытания намечены на 2024 год.

Стоит отметить, что в конце сентября «Роскосмос» опубликовал ежегодный отчет о своей работе, где впервые упоминалось новое название ракеты — «Иркут». Из него также стало известно, что ракету планируют использовать с перебазируемым стартовым комплексом. При этом неизвестно, идет ли речь о мобильной пусковой установке, наподобие подвижных комплексов МБР, или же об относительно быстро развертываемом, но все же стационарном комплексе вроде того, что использует компания Astra.

Помимо сверлегкого «Иркута» с посадкой в самолетном режиме в России также разрабатывают ракету среднего класса «Союз-7» (она же «Амур-СПГ»), в которой будет использоваться классический метод с вертикальной посадкой на реактивных двигателях. В отличие от SpaceX и других компаний, «Роскосмос» не планирует использовать морские платформы и вместо этого будет строить стационарные на побережье Охотского моря.

Многоразовую версию сверхлегкой ракеты также разрабатывает американская компания Rocket Lab на базе уже используемой Electron. Первая ступень ракеты будет возвращаться на парашюте, а на небольшой высоте ее будет перехватывать вертолет. В конце 2020 года компания уже протестировала посадку, но на воду, без захвата вертолетом.

Григорий Копиев