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Американцы напечатают двигатель для крылатых ракет

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MALD
MALD.
Источник изображения: Raytheon

Американская компания Pratt & Whitney напечатает на 3D-принтере газотурбинный двигатель TJ-150, которым оснащают небольшие крылатые ракеты. Как сообщает FlightGlobal, разработчики хотят сократить число деталей силовой установки с 400 примерно до шести. В результате двигатель должен стать вполовину дешевле.

Сегодня 3D-печать широко применяется в авиастроении. Например, NASA в 2015 году испытало ракетный двигатель, на 75 процентов состоящий из распечатанных деталей, а два года спустя General Electric протестировала авиадвигатель ATP, примерно треть которого создана с помощью 3D-печати титановым сплавом. Эта технология позволила объединить 855 отдельных деталей в 12.

Газотурбинный двигатель TJ-150 развивает тягу 667 ньютонов. Такие силовые установки стоят, в том числе, на ракетах-обманках MALD и небольших крылатых ракетах SPEAR.

Pratt & Whitney собирается создать TJ-150 исключительно из напечатанных деталей. Этим проектом займется ее подразделение GatorWorks, которое занимается быстрым прототипированием. Она уже пробовала напечатать на 3D-принтере камеру сгорания для TJ-150, но результаты были далеки от совершенства.

Разработчики хотят сократить число деталей TJ-150 с 400 приблизительно до шести, что должно вполовину уменьшить стоимость двигателя. GatorWorks надеется испытать напечатанный двигатель до конца года.

В России тоже печатают малоразмерные газотурбинные двигатели, такие как МГТД-20. Ранее мы писали про его испытания на беспилотнике А30.

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
США
Компании
General Electric
NASA
Pratt&Whitney
Проекты
БПЛА
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