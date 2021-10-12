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Техкульт

Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов

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Путин

По указанию президента России бюджет госкорпорации Роскосмос на ближайшие три года будет сокращен на 16 % или на 150 млрд. рублей, что, в частности, связано с невыполнением ею 30 из 83 программ, намеченных на 2020 год.

Западные эксперты теряются в догадках, что может стоять за столь серьезным решением на фоне заявлений руководителей космической отрасли о свертывании работы российского сегмента МКС после 2024 года и введения ограничений для СМИ на освещение деятельности Роскосмоса. По их мнению, это увеличит отставание России от США (если точнее – от Space X) в реализации космических программ. Однако на самом деле речь идет всего лишь о перераспределении и экономии ранее выделенных средств, а также о свертывании заведомо неперспективных программ. Так, по словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, к примеру, нет смысла финансировать создание сверхтяжелой ракеты-носителя, у которой, как оказалось, в будущем не будет работы. Примерно та же картина с ракетами «Союз-5, 6, 7» и перспективной «Амур», предназначенными для вывода на орбиту спутников. Поскольку число выводимых Россией на орбиту спутников значительно снизилось, в первую очередь за счет сокращения иностранных заказов, имеющихся мощностей оказалось вполне достаточно. К тому же, в ближайшее время парк отечественных ракет-носителей пополнит практически готовая «Ангара». Как сообщает издание finanz.ru, в 2022 году российская космическая отрасль получит чуть больше 210 млрд. рублей, что почти на 40,5 меньше ранее запланированных. Соответственно в 2023 и 2024 годах расходы на космос составят 209,6 и 209,8 млрд. рублей. В связи с практически проваленной Федеральной целевой программой (ФЦП) «Развитие космодромов» (из 26 мероприятий выполнено всего 8) финансирование ее сокращено на 13 млрд. рублей с 48,5 до 35 млрд. рублей.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
МКС
Союз-5 РН
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1 комментарий
№1
12.10.2021 15:03
Печально.
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