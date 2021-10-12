На танк K2NO Black Panther установили активную защиту из Израиля

Южнокорейский основной танк K2NO Black Panther для испытаний в Норвегии получил израильский комплекс активной защиты Trophy.

Koreanischer K2 Panzer mit Trophy APS und ERA in sehr "nördlicher" Tarnung. Vermutlich für das norwegische Panzerprogramm. Dann sehen wir wohl auch bald Bilder vom Leo 2A7NO pic.twitter.com/qDEiVmTh9l — Kein Mensch Kein Tier (@KampfmitKette) October 9, 2021

Боевую машину в характерном для армии этой североевропейской страны камуфляже недавно сфотографировали во время перевозки на трале. Предполагается, что она будет продемонстрирована на 13-й Сеульской аэрокосмической и оборонной выставке. Работа международного форума начнется 19 октября.

Известно, что танк в настоящее время активно предлагают сухопутным войскам иностранных государств. Так, минувшим летом стало известно о его успешных испытаниях в Омане. Предполагается, что, в первую очередь, ими заменят устаревшие M60A1 и М60А3 американского производства, а затем британские Challenger 2. Всего будет закуплено 76 экземпляров.

Норвегия также планирует обновить свой бронетанковый парк, в настоящее время состоящий из полусотни Leopard 2A4. При этом в частях сейчас находится лишь 36 единиц. Наряду с Black Panther будут также испытываться германские Leopard 2A7 NO.

В случае победы, большую часть контракта выполнят норвежские предприятия, где организуют сборку с использованием разработанных в стране компонентов, например, дистанционно-управляемых модулей.

К2 в настоящее время считается одним из самых совершенных иностранных танков в мире. В качестве вооружения на нем применена длинноствольная 120-мм пушка с автоматом заряжания, обеспечивающим скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Это техническое решение сократило экипаж до трех человек.

Боекомплект - 40 снарядов. Имеется также спаренный 7,62-мм пулемет и еще один, 12,7-мм зенитный. Система управления огнем позволяет поражать цели на высоких скоростях, как днем, так и ночью.

В конструкции применены комплексы активной и динамической защиты, правда, первая, по всей видимости, до сих пор полностью не доработана, и поэтому норвежская сторона предпочла израильский КАЗ.

Мощность двигателя - 1500 л.с., максимальная скорость по шоссе - 75 км/ч. Запас хода - 450 км.

При этом до сих пор существуют проблемы с выпуском отечественных трансмиссий, которые могут существенно затруднить экспортные поставки.

Алексей Моисеев