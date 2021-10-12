Войти
Российская газета

На танк K2NO Black Panther установили активную защиту из Израиля

818
0
0
Источник изображения: rg.ru

Южнокорейский основной танк K2NO Black Panther для испытаний в Норвегии получил израильский комплекс активной защиты Trophy.

Боевую машину в характерном для армии этой североевропейской страны камуфляже недавно сфотографировали во время перевозки на трале. Предполагается, что она будет продемонстрирована на 13-й Сеульской аэрокосмической и оборонной выставке. Работа международного форума начнется 19 октября.

Известно, что танк в настоящее время активно предлагают сухопутным войскам иностранных государств. Так, минувшим летом стало известно о его успешных испытаниях в Омане. Предполагается, что, в первую очередь, ими заменят устаревшие M60A1 и М60А3 американского производства, а затем британские Challenger 2. Всего будет закуплено 76 экземпляров.

Норвегия также планирует обновить свой бронетанковый парк, в настоящее время состоящий из полусотни Leopard 2A4. При этом в частях сейчас находится лишь 36 единиц. Наряду с Black Panther будут также испытываться германские Leopard 2A7 NO.

В случае победы, большую часть контракта выполнят норвежские предприятия, где организуют сборку с использованием разработанных в стране компонентов, например, дистанционно-управляемых модулей.

К2 в настоящее время считается одним из самых совершенных иностранных танков в мире. В качестве вооружения на нем применена длинноствольная 120-мм пушка с автоматом заряжания, обеспечивающим скорострельность до 15 выстрелов в минуту. Это техническое решение сократило экипаж до трех человек.

Боекомплект - 40 снарядов. Имеется также спаренный 7,62-мм пулемет и еще один, 12,7-мм зенитный. Система управления огнем позволяет поражать цели на высоких скоростях, как днем, так и ночью.

В конструкции применены комплексы активной и динамической защиты, правда, первая, по всей видимости, до сих пор полностью не доработана, и поэтому норвежская сторона предпочла израильский КАЗ.

Мощность двигателя - 1500 л.с., максимальная скорость по шоссе - 75 км/ч. Запас хода - 450 км.

При этом до сих пор существуют проблемы с выпуском отечественных трансмиссий, которые могут существенно затруднить экспортные поставки.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Норвегия
Оман
США
Южная Корея
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
М-60
Похожие новости
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
10.11.2015
«Центр тяжести» мировой торговли оружием постепенно смещается из АТР в регион Ближнего Востока
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
16.11.2011
США выдавливают Россию и Китай с рынка вооружений стран Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%