В ВМС США появилась вторая подлодка с ракетами, оснащенными новыми ядерными боеголовками малой мощности

Американская атомная ракетная подводная лодка SSBN 734 Tennessee (типа Ohio) в военно-морской базе ВМС США Кингс-Бей (штат Джорджия) в сентябре 2019 года.

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Помимо стратегической атомной подводной лодки USS Tennessee ВМС США в настоящее время располагают подлодкой USS Alaska, которая также оснащена одной-двумя баллистическими ракетами с новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2, следует из данных Федерации американских ученых.

По сообщению ВМС США, атомная подводная лодка USS Alaska в начале октября вернулась с боевого патрулирования на свою базу Кингс-Бэй в штате Джорджия.

По имеющимся данным, она осуществляла патрулирование в Атлантике и в Средиземном море. В конце июня подлодка заходила для пополнения запасов в Гибралтар.

Подводные лодки класса Ohio USS Tennessee и USS Alaska, приписанные к базе Кингс-Бэй на Атлантическом побережья США, оснащены двадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5. Они несут ядерные боеголовки W76-1 (мощностью 100 килотонн) и W88 (мощностью 475 килотонн). Одна или две ракеты имеют боеголовки W76-2 мощностью 5-8 килотонн, что составляет около трети от мощности сброшенной на Хиросиму американской атомной бомбы.

Небольшое количество таких боеголовок (по некоторым данным, около 20 единиц) было произведено в 2019 году на предприятии Pantax в штате Техас. Подлодка USS Tennessee была первой оснащенной ими.

Боеголовки малой мощности W76-2 были произведены при администрации Дональда Трампа для противодействия, как она утверждала, возможным планам России первой применить тактическое ядерное оружие.

Пентагон аргументировал необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит ей "воспользоваться своим большим потенциалом тактического ядерного оружия".

Администрация Трампа, принимая решение о развертывании маломощных боеголовок на ракетах подлодок, заявляла, что это оружие сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания. По мнению Вашингтона, это якобы позволит предотвратить применение противником, в частности, Россией, тактического оружия в надежде, что США не пойдут на использование своего мощного стратегического ядерного оружия в ответ на ограниченную ядерную атаку.

Как отмечается в американской ядерной стратегии, принятой в 2018 году, наличие маломощного ядерного оружия "позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным".