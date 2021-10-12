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WarSpot

Приключения «турка» в Казахстане

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Источник изображения: warspot.ru

Казахстан завершил полный цикл испытаний турецкого бронетранспортёра ARMA 8×8. В компании OTOKAR указывают, что они прошли успешно. Последуют ли за этим закупки, пока неизвестно.

На видео показан полный цикл испытаний, включающий движения по пересечённой местности, преодоление препятствий и тестирование амфибийных возможностей. Также показаны огневые стрельбы и экстремальные тесты (например, движение на четырёх колёсах).

Испытания бронетранспортёра ARMA 8×8 в Казахстане

Казахстан уже много лет планирует закупку новой бронетехники, но до крупных контрактов пока не дошло. Если ранее ключевым претендентом был БТР «Барыс» (лицензионная версия Mbombe 8×8 от южноафриканской компании Paramount Group), то теперь за потенциальный контракт поборется турецкий производитель.

Компания OTOKAR заявляет о том, что разработала специальный боевой модуль NEFER, созданный под требования Минобороны Казахстана. Он может оснащаться различным вооружением, в том числе советской 30-мм пушкой 2А42.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Турция
Продукция
2А42
Компании
Paramount Group
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