Приключения «турка» в Казахстане

Казахстан завершил полный цикл испытаний турецкого бронетранспортёра ARMA 8×8. В компании OTOKAR указывают, что они прошли успешно. Последуют ли за этим закупки, пока неизвестно.

На видео показан полный цикл испытаний, включающий движения по пересечённой местности, преодоление препятствий и тестирование амфибийных возможностей. Также показаны огневые стрельбы и экстремальные тесты (например, движение на четырёх колёсах).

Испытания бронетранспортёра ARMA 8×8 в Казахстане

Казахстан уже много лет планирует закупку новой бронетехники, но до крупных контрактов пока не дошло. Если ранее ключевым претендентом был БТР «Барыс» (лицензионная версия Mbombe 8×8 от южноафриканской компании Paramount Group), то теперь за потенциальный контракт поборется турецкий производитель.

Компания OTOKAR заявляет о том, что разработала специальный боевой модуль NEFER, созданный под требования Минобороны Казахстана. Он может оснащаться различным вооружением, в том числе советской 30-мм пушкой 2А42.