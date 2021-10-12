Истребители и бомбардировщики заправлялись на скорости 600 километров в час

Летный состав Восточного военного округа (ВВО) на базе смешанного авиационного соединения в Хабаровском крае приступил к отработке дозаправки топливом в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба округа.

В мероприятии принимают участие летчики истребительной авиации (Су-30см, Су-35с) и бомбардировочной авиации (Су-34). Дозаправка производится от танкера Ил-78 военно-транспортной авиации ВКС России с учетом соблюдения установленных требований по высоте и скорости при выполнении данного вида летной подготовки.

Летчики одиночно и в составе пары выполняют норматив по дозаправке в диапазоне высот от 2 до 5 тыс. метров на скорости около 600 километров в час.

Полеты выполняются как в дневное, так и в ночное время. В темное время суток для дозаправки используется дополнительное освещение, которое установлено на самолете-заправщике и на заправляемом боевом самолете.