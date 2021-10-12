Войти
Военно-промышленный курьер

Истребители и бомбардировщики заправлялись на скорости 600 километров в час

819
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Летный состав Восточного военного округа (ВВО) на базе смешанного авиационного соединения в Хабаровском крае приступил к отработке дозаправки топливом в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба округа.

В мероприятии принимают участие летчики истребительной авиации (Су-30см, Су-35с) и бомбардировочной авиации (Су-34). Дозаправка производится от танкера Ил-78 военно-транспортной авиации ВКС России с учетом соблюдения установленных требований по высоте и скорости при выполнении данного вида летной подготовки.

Летчики одиночно и в составе пары выполняют норматив по дозаправке в диапазоне высот от 2 до 5 тыс. метров на скорости около 600 километров в час.

Полеты выполняются как в дневное, так и в ночное время. В темное время суток для дозаправки используется дополнительное освещение, которое установлено на самолете-заправщике и на заправляемом боевом самолете. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-30
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
10.05.2021
Танки, ракеты и самолеты: как прошел парад Победы - 2021
13.05.2020
Пандемия не помешала России отметить 75-летие Великой Победы
30.04.2019
В День Победы по Красной площади пройдут свыше 130 единиц военной техники
30.04.2019
В Минобороны России сообщили, какая техника, и в каком порядке пройдет по Красной площади на параде Победы
04.04.2019
Более ста единиц современного вооружения и военной техники будет задействовано в Параде Победы на Красной площади
11.04.2017
В подмосковной Кубинке началась первая репетиция авиации к Параду Победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%