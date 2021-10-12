Турция удовлетворена Россией в области оборонного сотрудничества

Недавнее обещание Турции развивать своё оборонное сотрудничество с Россией путём покупки большего количества систем ПВО С-400 и даже подводных лодок является последним признаком того, что Анкара всё больше отдаляется от США и альянса НАТО.

Об этом пишет турецкий журналист Бурак Эге Бекдил в Defence News.

Бекдил рассказывает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог восстановить отношения с администрацией американского президента Джо Байдена в конце сентября. Чувствуя себя оскорблённым, он обратился к России с просьбой расширить сотрудничество в оборонной промышленности с Москвой, утверждает автор.

Бекдил также процитировал недавнее интервью Эрдогана телеканалу CBS, в котором президент Турции посетовал на отказ США продать Анкаре истребители-невидимки пятого поколения F-35 Lightning II после того, как Турция закупила С-400. Он утверждал, что США отказались продавать Турции ракеты ПВО Patriot, не оставив Анкаре иного выбора, кроме как обратиться к Москве.

«В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонительные системы мы приобретаем, у какой страны и на каком уровне. Никто не может этому помешать. Мы единственные, кто принимает такие решения», — заявил турецкий лидер.

Несмотря на то, что Турция была исключена из программы F-35 и на её оборонную промышленность были наложены санкции в связи с приобретением С-400, в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством Закона о санкциях (CAATSA), Эрдоган остаётся невозмутимым, отмечает журналист. Теперь Эрдоган заявил, что Турция купит ещё одну партию российских ракетных комплексов, напоминается в статье.

Автор пишет, что Эрдоган отправился в российский город Сочи после того, как президент США Байден оскорбил его на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам встречи Эрдоган сказал, что у них «была возможность всесторонне обсудить, какие шаги предпринять в производстве авиационных двигателей, какие шаги предпринять в отношении истребителей», уточняет Бекдил.

По пути домой в Турцию он сообщил журналистам, что его правительство будет добиваться компенсации за отмену программы F-35. В следующий раз Эрдоган и Байден могут встретиться на полях G20 в октябре.

В качестве ещё одного признака углубления оборонных связей с Россией Турция может запросить у России подводные лодки, сообщает аналитик. В настоящее время Анкара участвует в программе строительства шести немецких подводных лодок по лицензии для своего военно-морского флота. Однако Турцию не устраивают темпы реализации программы, добавляет Бекдил.

Чиновник по закупкам также сказал Бекдилу, что «Россия может стать источником ноу-хау для удовлетворения наших потребностей в двигателях».

«И не только это; мы можем вскоре начать переговоры о приобретении российских истребителей в качестве временного решения до того, как наша собственная программа истребителей будет готова», — подчеркнул чиновник.

Напомним, что Турция разрабатывает собственный истребитель-невидимку пятого поколения TF-X,отмечает МК-Турция.