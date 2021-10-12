РФ намерена увеличить продажи оружейных прицелов в Сербию

Белград. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает в ближайшие годы увеличить поставки оружейных прицелов Сербии, сообщил гендиректор холдинга "Швабе" (входит в "Ростех") Алексей Патрикеев.

"Сербия - перспективный рынок для нас. Здесь достаточно развит интерес потребителя к качественной оптике и растет спрос на высокотехнологичную продукцию. В ближайшие пару лет есть намерение усилить свое присутствие в этом и близлежащих географических регионах", - заявил Патрикеев, слова которого привели в пресс-службе "Ростеха".

Глава "Швабе" отметил, что в настоящее время компания экспортирует в Сербию преимущественно прицелы и комплектующие, в том числе гражданского назначения.

В понедельник в Белграде стартовала Международная выставка вооружения и военной техники "Партнёр-2021", "Рособоронэкспорт" организует на ней единую российскую экспозицию. Холдинг "Швабе" представляет на ней коллиматорные, оптические и призматические прицелы, а также аксессуары.

"Впервые в Белграде представлены коллиматоры СМ-N1, N2 и панкратический прицел 1-5х24 КМЗ, а также линейка прицелов Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) для охоты и спортивной стрельбы. Вместе с тем в список участников выставки вошел Лыткаринский завод оптического стекла с облегченным зеркалом из карбида кремния", - сообщили в пресс-службе.