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Преимущество беспилотника «Охотник» показали на видео

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Беспилотник С-70 “Охотник” и истребитель Су-57
Беспилотник С-70 “Охотник” и истребитель Су-57.
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» получит плоское сопло, которое обеспечит преимущество аппарата. Об этом директор ОКБ «Мотор» Сергей Кузьмин рассказал в эфире телеканала «Звезда». Новую деталь беспилотника показали на видео.



Кузьмин отметил, что плоское сопло снижает заметность аппарата в задней полусфере. По его словам, эта деталь повысит защиту аппарата от ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Плоское сопло напечатали на 3D-принтере. Этот способ позволяет сократить время на подготовку конструкторской документации. Сопло включает холодные элементы, которые маскируют беспилотник от ракет. Новую деталь получит второй образец беспилотника С-70 «Охотник», что сделает его первым российским летательным аппаратом с плоским соплом.

Беспилотник оснастят двигателем АЛ-41Ф1. Силовой агрегат из этой линейки получил Су-57. Модификация двигателя для «Охотника» отличается отсутствием форсажной камеры. Кузьмин отметил, что «Охотник» предназначен для барражирования и работы на дозвуковых скоростях. Двигатель лишили форсажной камеры для повышения экономичности.

Второй особенностью силового агрегата стала защита от отказов. «Охотник» способен снизить обороты в случае выхода автоматики из строя, что позволит избежать крушения аппарата.

Ранее авторы американского издания The Drive удивились размерам «Охотника». Они подчеркнули, что габариты ведомого беспилотника сравнимы с габаритами ведущего самолета Су-57. В издании отметили, что аппарат отличается низкой степенью автономности, а его производство может столкнуться с финансовыми трудностями.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
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