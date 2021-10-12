Преимущество беспилотника «Охотник» показали на видео

Тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» получит плоское сопло, которое обеспечит преимущество аппарата. Об этом директор ОКБ «Мотор» Сергей Кузьмин рассказал в эфире телеканала «Звезда». Новую деталь беспилотника показали на видео.

Кузьмин отметил, что плоское сопло снижает заметность аппарата в задней полусфере. По его словам, эта деталь повысит защиту аппарата от ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Плоское сопло напечатали на 3D-принтере. Этот способ позволяет сократить время на подготовку конструкторской документации. Сопло включает холодные элементы, которые маскируют беспилотник от ракет. Новую деталь получит второй образец беспилотника С-70 «Охотник», что сделает его первым российским летательным аппаратом с плоским соплом.

Беспилотник оснастят двигателем АЛ-41Ф1. Силовой агрегат из этой линейки получил Су-57. Модификация двигателя для «Охотника» отличается отсутствием форсажной камеры. Кузьмин отметил, что «Охотник» предназначен для барражирования и работы на дозвуковых скоростях. Двигатель лишили форсажной камеры для повышения экономичности.

Второй особенностью силового агрегата стала защита от отказов. «Охотник» способен снизить обороты в случае выхода автоматики из строя, что позволит избежать крушения аппарата.

Ранее авторы американского издания The Drive удивились размерам «Охотника». Они подчеркнули, что габариты ведомого беспилотника сравнимы с габаритами ведущего самолета Су-57. В издании отметили, что аппарат отличается низкой степенью автономности, а его производство может столкнуться с финансовыми трудностями.

Даниил Иринин