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Италия отказалась от беспилотников Hammerhead

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Беспилотник P.1HH HammerHead
Беспилотник P.1HH HammerHead.
Источник изображения: piaggioaerospace.it

Итальянская программа создания беспилотников Hammerhead потерпела фиаско. Вчера, 10 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Италии окончательно отказалось от закупки отечественных дронов.

При этом, чтобы поддержать компанию Piaggio Aerospace, Минобороны Италии объявило о покупке шести самолётов Piaggio P.180, а также вспомогательного оборудования. Стоимость сделки оценивается в €171 млн. Таким образом, Италия выполняет обязательства по поддержке отечественной компании в период её реорганизации и поиска нового покупателя.

Беспилотник P.1HH HammerHead разработан на базе самолёта Piaggio P.180 и предназначен для выполнения патрульных и разведывательных задач. Согласно классификации, P.1HH HammerHead является средневысотным БПЛА большой продолжительности полёта. Дрон может подниматься на высоту до 13,7 км и развивать скорость до 730 км/ч. Беспилотник, оснащённый двумя двигателями с толкающими винтами, способен летать на большой высоте на малых скоростях (250 км/ч). Продолжительность полёта может достигать 16 часов. Максимальный взлётный вес дрона — 6,1 т.

Серьёзные проблемы у Piaggio Aerospace начались в 2018 году, когда ВВС Объединённых Арабских Эмиратов отменили заказ на поставку дронов P.1HH HammerHead. Официальное решение ссылалось на «задержки и сбои в программе». При этом неофициальной причиной отказа от дронов называлось то, что Италия срывала график инвестирования в разработку новой модификации беспилотника P.2HH и откладывала их заказ для своих ВВС, что было оговорено в контракте с ОАЭ.

Изначально итальянское правительство планировало выкупить машины, построенные для ОАЭ, но возможности дронов не удовлетворили и ВВС Италии. Начальник штаба ВВС Италии Альберто Россо на слушаниях в нижней палате итальянского парламента назвал уже построенные аппараты «восемью железками».

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Страны
Италия
ОАЭ
Проекты
БПЛА
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