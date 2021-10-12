Войти
ЦАМТО

В 2022 ф.г. Шри-Ланка выделит на оборону 1,86 млрд. долл.

805
0
0
Регулярная армия Шри-Ланки. Фото Reuters
Регулярная армия Шри-Ланки. Фото Reuters.

ЦАМТО, 11 октября. Правительство Шри-Ланки предложило оборонный бюджет в размере 373 млрд. рупий (1,86 млрд. долл.) на 2022 ф.г., что на 14% больше, чем в 2021 ф.г.

Как сообщает Janes Defence Weekly, законопроект об ассигнованиях на 2022 ф.г. был представлен в парламент 7 октября.

Согласно законопроекту, предлагаемые ассигнования на оборону составляют 15% от общих государственных расходов на 2022 ф.г.

Оборонный бюджет включает 326,3 млрд. рупий на "текущие расходы" (эксплуатация, техническое обслуживание и денежное довольствие) – увеличение на 20,5% по сравнению с 2021 ф.г. На "капитальные затраты" выделено 46,7 млрд. рупий – увеличение на 26%.

Общая сумма ассигнований на Сухопутные войска составит 188,1 млрд. рупий, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Военно-морские силы получат 63,9 млрд. рупий, (рост на 4%). Военно-воздушным силам выделено 56 млрд. рупий, что на 8,5% больше, чем в 2021 ф.г.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Шри-Ланка
Похожие новости
24.12.2009
Россия продала Мьянме 20 истребителей МиГ-29
03.07.2009
В ФС ВТС подведены итоги военно-морского салона "МВМС-2009"
02.03.2009
Планета конфликтов
06.06.2008
Китай увеличивает производство истребителей J-10
14.01.2008
Индия может стать крупнейшим производителем "камазов" за пределами РФ
26.03.2007
Шри-Ланка рассматривает возможность закупки украинских истребителей МиГ-29
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%