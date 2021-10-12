В 2022 ф.г. Шри-Ланка выделит на оборону 1,86 млрд. долл.

ЦАМТО, 11 октября. Правительство Шри-Ланки предложило оборонный бюджет в размере 373 млрд. рупий (1,86 млрд. долл.) на 2022 ф.г., что на 14% больше, чем в 2021 ф.г.

Как сообщает Janes Defence Weekly, законопроект об ассигнованиях на 2022 ф.г. был представлен в парламент 7 октября.

Согласно законопроекту, предлагаемые ассигнования на оборону составляют 15% от общих государственных расходов на 2022 ф.г.

Оборонный бюджет включает 326,3 млрд. рупий на "текущие расходы" (эксплуатация, техническое обслуживание и денежное довольствие) – увеличение на 20,5% по сравнению с 2021 ф.г. На "капитальные затраты" выделено 46,7 млрд. рупий – увеличение на 26%.

Общая сумма ассигнований на Сухопутные войска составит 188,1 млрд. рупий, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Военно-морские силы получат 63,9 млрд. рупий, (рост на 4%). Военно-воздушным силам выделено 56 млрд. рупий, что на 8,5% больше, чем в 2021 ф.г.