Войти
ЦАМТО

ВВС Израиля получили очередную партию истребителей F-35I "Адир"

792
0
0
Испытательный F-35I
Испытательный F-35I.
Источник изображения: thedrive

ЦАМТО, 11 октября. По информации командования ВВС Израиля, на авиабазе "Неватим", совершив перелет с предприятия Lockheed Martin, выполнила посадку очередная партия из трех истребителей пятого поколения F-35I "Адир".

Прибывшие 26 сентября истребители войдут в боевой состав сформированной в январе 2020 года 116-й эскадрильи ("Львы Юга"), размещенной на авиабазе "Неватим".

Таким образом, на текущий момент в рамках подписанного в 2010 году контракта Lockheed Martin поставила ВВС Израиля 30 истребителей. Как предполагается, к концу 2024 года на вооружении ВВС Израиля будет состоять 50 ед. F-35I.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о планируемой продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость программы была оценена в сумму до 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. МО Израиля разместило в октябре 2010 года. Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало контракт стоимостью 2,82 млрд. долл. на поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг. Все истребители второй партии предполагается поставить в 2021 году. В конце августа 2017 года было заключено соглашение на покупку дополнительных "Адир", что увеличило общее количество заказанных Израилем F-35A до 50 ед. Их поставка должна завершиться в 2024 году.

ВВС Израиля получили первый F-35A в ходе на церемонии, состоявшейся 22 июня 2016 года в Форт-Уэрте (шт.Техас). Первая пара F-35I приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. 6 декабря 2017 года после прибытия 9 самолетов Военно-воздушные силы Израиля объявили о готовности парка F-35I "Адир" к боевому применению.

Первые самолеты вошли в состав 140-й эскадрильи "Голден Игл", размещенной на авиабазе "Неватим". Теперь истребителями комплектуется 116-я эскадрилья.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.01.2021
Цель не достигнута: на пути F-35 стал коронавирус
07.12.2020
Американские итоговые данные об оборонном экспорте в 2020 финансовом году
27.07.2020
Наказание за «Триумф»: США забирают у Турции F-35
27.04.2020
Цеха стоят: коронавирус ударил по американским F-35
21.06.2017
F-35. Большая программа - большая экономия
08.11.2011
Призрак F-35 бродит по миру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%