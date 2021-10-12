ВВС Израиля получили очередную партию истребителей F-35I "Адир"

ЦАМТО, 11 октября. По информации командования ВВС Израиля, на авиабазе "Неватим", совершив перелет с предприятия Lockheed Martin, выполнила посадку очередная партия из трех истребителей пятого поколения F-35I "Адир".

Прибывшие 26 сентября истребители войдут в боевой состав сформированной в январе 2020 года 116-й эскадрильи ("Львы Юга"), размещенной на авиабазе "Неватим".

Таким образом, на текущий момент в рамках подписанного в 2010 году контракта Lockheed Martin поставила ВВС Израиля 30 истребителей. Как предполагается, к концу 2024 года на вооружении ВВС Израиля будет состоять 50 ед. F-35I.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о планируемой продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость программы была оценена в сумму до 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. МО Израиля разместило в октябре 2010 года. Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было разбить на два транша. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало контракт стоимостью 2,82 млрд. долл. на поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг. Все истребители второй партии предполагается поставить в 2021 году. В конце августа 2017 года было заключено соглашение на покупку дополнительных "Адир", что увеличило общее количество заказанных Израилем F-35A до 50 ед. Их поставка должна завершиться в 2024 году.

ВВС Израиля получили первый F-35A в ходе на церемонии, состоявшейся 22 июня 2016 года в Форт-Уэрте (шт.Техас). Первая пара F-35I приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. 6 декабря 2017 года после прибытия 9 самолетов Военно-воздушные силы Израиля объявили о готовности парка F-35I "Адир" к боевому применению.

Первые самолеты вошли в состав 140-й эскадрильи "Голден Игл", размещенной на авиабазе "Неватим". Теперь истребителями комплектуется 116-я эскадрилья.