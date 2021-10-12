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Известия.ru

В Израиле начали моделировать жизнь на Марсе

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В Израиле начали моделировать жизнь на Марсе: исследователи развернули базу в кратере Рамон в пустыне Негев. Эксперимент организовал Австрийский космический форум совместно с Израильским космическим агентством. За 20 дней проведут 200 научных исследований, передает телеканал «Известия». В команду вошли шесть специалистов из разных стран, в том числе из Австрии, Германии и Испании. Условия пребывания сложные: количество еды ограничено, команде нужно носить скафандры. Результаты эксперимента будут предоставлены NASA.

В Израиле начали моделировать жизнь на Марсе: исследователи развернули базу в кратере Рамон в пустыне Негев. Эксперимент организовал Австрийский космический форум совместно с Израильским космическим агентством. За 20 дней проведут 200 научных исследований, передает телеканал «Известия». В команду вошли шесть специалистов из разных стран, в том числе из Австрии, Германии и Испании. Условия пребывания сложные: количество еды ограничено, команде нужно носить скафандры. Результаты эксперимента будут предоставлены NASA.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Израиль
Испания
Проекты
Марс
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