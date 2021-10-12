Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО

На российских энергетических предприятиях продолжается применение иностранного программно-технического обеспечения, что делает их уязвимыми с точки зрения кибербезопасности. Такие вывода сделала по итогам очередного заседания межведомственная комиссия Совбеза России по информационной безопасности. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, члены комиссии подчеркнули, что уязвимость российских предприятий использующих иностранное ПО в частности связано с его недекларированными возможностями. Поэтому, по его словам, особое внимание на заседании было уделено необходимости оценки соответствия используемого программного обеспечения требованиям по безопасности национальной системы стандартизации.

Кроме того, участники комиссия Совбеза проработали дополнительные меры в области совершенствования законодательства по защищенности объектов критической инфраструктуры российской энергетики.

Как ранее сообщил в интервью "РГ" заместитель секретаря Совбеза Юрий Коков, в условиях стремительного развития цифровых технологий существуют огромные риски использования самого виртуального пространства в качестве кибероружия. По словам Кокова, несанкционированное вмешательство в работу систем управления потенциально опасными и критически важными объектами, в том числе транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, способно спровоцировать техногенные катастрофы с большими человеческими жертвами, а также масштабным экономическим и экологическим ущербом.

В качестве такой атаки замсекретаря Совбеза привел аварию в распределительной электросети на заводе по обогащению урана в Натанзе, которую власти Ирана квалифицирует как теракт.

Иван Егоров