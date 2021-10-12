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Российская газета

Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО

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Energy
Иллюстрация на тему электроэнергетики.

На российских энергетических предприятиях продолжается применение иностранного программно-технического обеспечения, что делает их уязвимыми с точки зрения кибербезопасности. Такие вывода сделала по итогам очередного заседания межведомственная комиссия Совбеза России по информационной безопасности. Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, члены комиссии подчеркнули, что уязвимость российских предприятий использующих иностранное ПО в частности связано с его недекларированными возможностями. Поэтому, по его словам, особое внимание на заседании было уделено необходимости оценки соответствия используемого программного обеспечения требованиям по безопасности национальной системы стандартизации.

Кроме того, участники комиссия Совбеза проработали дополнительные меры в области совершенствования законодательства по защищенности объектов критической инфраструктуры российской энергетики.

Как ранее сообщил в интервью "РГ" заместитель секретаря Совбеза Юрий Коков, в условиях стремительного развития цифровых технологий существуют огромные риски использования самого виртуального пространства в качестве кибероружия. По словам Кокова, несанкционированное вмешательство в работу систем управления потенциально опасными и критически важными объектами, в том числе транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, способно спровоцировать техногенные катастрофы с большими человеческими жертвами, а также масштабным экономическим и экологическим ущербом.

В качестве такой атаки замсекретаря Совбеза привел аварию в распределительной электросети на заводе по обогащению урана в Натанзе, которую власти Ирана квалифицирует как теракт.


Иван Егоров

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Страны
Иран
Россия
Проекты
Кибербезопасность
Кибероружие
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1 комментарий
№1
12.10.2021 10:33
Какое  ПО?!!! Все  ключевое  электрооборудование и  системы  защиты и автоматики  произведены и обслуживаются  инофирмами. Иногда  встречаются  варианты  локализации  производства теми  же  фирмами, но это только  имитация и отверточная   сборка. Российская  фирмы , если что-то  производят, то все равно они  используют  ключевые  компоненты импортного  производства. Полностью  утрачена  компетентность в разработке  энергетического  оборудования и уже  молчу  о ПО! Был  10  лет назад  на  крупной  узловой  подстанции 500кв  московского  энергетического кольца. Единственное  неимпортное   оборудование  там было в  виде  силовых трансформаторов запорожского  производства. Российского  полный  ноль...
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