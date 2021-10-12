В Турции разрабатывается система противодействия БЛА с беспилотным перехватчиком

ЦАМТО, 11 октября. По информации Daily Sabah, консорциум турецких оборонных подрядчиков проводит испытания беспилотного летательного аппарата-перехватчика, который будет использоваться в составе системы противодействия и нейтрализации угроз, исходящих от БЛА.

БЛА-перехватчик входит в состав разрабатываемого Havelsan и Transvaro комплекса противодействия, целью которого является нейтрализация угроз, исходящих от недорогих беспилотных аппаратов.

По заявлению менеджера по развитию бизнеса Havelsan Command Control Defense Technologies Незиха Шишмана, разработчики стремятся создать систему, которая позволит защитить важные объекты инфраструктуры, места размещения войск и подразделений силовых структур, а также населенные пункты. На начальном этапе разработчики отрабатывают методы защиты на базе комплекса нефтеперерабатывающих заводов STAR в Алиаге (на западе Измира).

По информации представителя Havelsan, в состав комплекса интегрируются различные компоненты обнаружения и нейтрализации БЛА-нарушителей, включая РЛС, электронно-оптические средства, радиочастотные детекторы.

В итоге при поддержке искусственного интеллекта планируется создать систему, которая будет использовать специальные алгоритмы для обнаружения, идентификации и устранения угроз с применением соответствующих средств противодействия. В ее состав войдет сетевая система боевого управления, программное обеспечение, которое позволит интегрировать различные компоненты, вооружение и датчики вне зависимости от производителя.

Концепция применения системы предусматривает обнаружение приближающегося БЛА с применением РЛС, передача целеуказания на электронно-оптический комплекс, который захватывает и сопровождает цель. Система управления обеспечивает ситуационную осведомленность оператора. Нейтрализация угрозы может осуществляться с применением системы радиоэлектронного подавления, которая осуществляет постановку помех на частотах управления и навигации БЛА. В случаях, когда средства РЭП неэффективны, используется БЛА-перехватчик Fedai.

БЛА-перехватчик Fedai, разработанный компанией Transvaro, уже прошел испытания. Аппарат запускается после расчета траектории перехвата программным обеспечением системы боевого управления. Fedai осуществляет захват цели с расстояния, которое на данный момент составляет 40 м, и может уничтожить один или рой БЛА методом подрыва боевой части перехватчика.

В ближайшие месяцы компании намерены продемонстрировать возможности системы в целом, от обнаружения угрозы до ее уничтожения. Комплекс создается на принципах открытой архитектуры и обеспечиваемая им зона безопасности будет расширяться в зависимости от количества интегрированных датчиков и средств поражения.