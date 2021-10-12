В Сербии началось совместное с Россией летное учение "Барс-2021"

Один из истребителей МиГ-29 ВВС Сербии.

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021" стартовало в Сербии, оно продлится до 16 октября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Сербии стартовало совместное российско-сербское летно-тактическое учение "Барс-2021"… Учение пройдет в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики отработают боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29.

Также планируется отработка десантирования и эвакуации терпящих бедствие, сложного пилотажа, боевого применения и других задач на вертолетах Ми-8 и Ми-35. Всего будут задействованы около 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.

В департаменте рассказали, что российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке.