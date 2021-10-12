Путин отметил востребованность позитивного потенциала Движения неприсоединения

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения, отметив, что позитивный потенциал организации особенно востребован на фоне все более турбулентной обстановки в мире.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, Движение неприсоединения играет значимую роль в международных делах, последовательно отстаивает принципы равенства государств, уважения суверенитета и законных интересов, а также выступает за конструктивный многосторонний диалог в строгом соответствии Уставу ООН.

"Сегодня, когда обстановка в мире становится все более турбулентной и человечеству приходится противостоять растущему числу угроз и вызовов, позитивный потенциал Движения особенно востребован. Важно, что эта авторитетная и представительная структура активно занимается урегулированием кризисных ситуаций, вносит существенный вклад в коллективные усилия по построению более демократичного и стабильного миропорядка, по упрочению доверия и взаимопонимания между членами мирового сообщества", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Россия недавно получила статус наблюдателя при Движении неприсоединения.

"И это, несомненно, открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире. Искренне желаю вам успешной работы", - подчеркнул российский лидер.

Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года. В него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности Югославия (на тот момент), Индия и Египет. Сейчас в объединении 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и десять международных организаций, которые имеют статус наблюдателя при организации.