Российские корабли провели учения в Черном море

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Ладный" и морской тральщик "Ковровец" провели учения в Черном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) в понедельник.

"Экипажи крейсера, фрегата и сторожевого корабля отработали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводным кораблём условного противника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе учений "Адмирал Григорович" и "Ладный" в составе корабельной ударной группы атаковали "Москву" путем условного применения ракетного комплекса "Калибр" и торпедного оружия, а крейсер, в свою очередь, отработал порядок действий при отражении условной ракетной и торпедной атаки противника.

"Затем экипажи всех кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника (в роли противника выступила буксируемая морская цель - большой корабельный щит-мишень)", - сообщили в ЧФ.

Помимо этого, отрабатывалось противоминное обеспечение отряда кораблей при выходе из пункта базирования.

"Ковровец" осуществил контрольно-разведывательный поиск и выборку морских мин в назначенном морском районе с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов обеспечив безопасный проход через минные заграждения отряду кораблей", - сообщил флот.

По данным ЧФ, учение проведено в соответствии с единым планом итоговой проверки сил Южного военного округа за летний период обучения, по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Отмечается, что в настоящее время экипажи кораблей завершили проведение учения, прибыли в пункт базирования, провели плановое техническое обслуживание, пополнение запасов материальных средств и продолжили выполнение задач по предназначению.