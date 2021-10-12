РФ предлагает Сербии локализовать производство танковых боеприпасов

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Россия готова локализовать производство танковых боеприпасов в Сербии и продлить сроки службы поставленных в советское время изделий, сообщил исполнительный директор НПК "Техмаш" (холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Мы предлагаем иностранным заказчикам как различные образцы вооружения, так и возможность локализации производства на стороне заказчика. Кроме того, мы готовы обеспечить продление сроков хранения ранее поставленных изделий посредством оценки состояния и при необходимости проведения соответствующих ремонтных работ", - заявил Кочкин, слова которого привели в пресс-службе "Технодинамики".

По словам Кочкина, Сербия представляет собой привлекательный и многообещающий рынок, где проявляется интерес к танковым боеприпасам.

"На вооружении республики до сих пор находится много советской техники. Учитывая, что военная техника становится все сложнее, а ее тактико-технические характеристики все выше, модернизация и совершенствование боеприпасов - крайне важные задачи", - отметил исполнительный директор "Техмаша".

В понедельник в Белграде стартует Международная выставка вооружения и военной техники "Партнёр-2021", "Рособоронэкспорт" организует на ней единую российскую экспозицию.

"Технодинамика" впервые представлена на сербской выставке. Компания продемонстрирует около 30 образцов военной продукции, в основном боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии.

"Особое внимание уделено линейке танковых выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами: это 125-мм выстрел 3ВБМ17 "Манго", 125-мм выстрел 3ВБМ23 "Свинец-2" и экспериментальный образец модернизированного выстрела 3ВБМ17 "Манго-М", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что также в экспозиции представлен 57-мм выстрел 53-УОР-281У с осколочно-трассирующим снарядом - этот выстрел применим к новой межвидовой 57-мм системе вооружения, основанной на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения и на кораблях ВМФ.

"В рамках экспозиции также продемонстрированы два макета изделий производства АО "Завод "Пластмасс": это 120-мм выстрел 3ВОФ119 с осколочно-фугасным снарядом повышенного фугасного действия и 120-мм выстрел 3ВОФ69 с осколочно-фугасной миной повышенного могущества 3ОФ36. Его преимущество и универсальность - в разнообразии орудий использования от самых простых полевых минометов до автоматизированных самоходных установок", - сказали в холдинге.

Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о росте объемов ВТС с Сербией, отметив, что сербская военная продукции идет и на российский рынок.

"Сегодня объёмы и спектр вопросов нашего сотрудничества значительно выделяются на европейском рынке и имеют устойчиво положительный вектор роста. Мы работаем по тематикам для всех видов вооружённых сил и родов войск в рамках прямых поставок продукции, индустриального партнёрства, кооперации, в том числе в интересах третьих стран, а также импорта сербской продукции в Россию", - заявил Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.