Войти
Российская газета

Беспилотник дальнего радиолокационного обнаружения разработали в России

1149
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Российским конструкторам удалось создать уникальный беспилотный летательный аппарат дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Дрон способен патрулировать воздушное пространство и выполнять функции полноценного самолета ДРЛО.

"Это не только разведывательный аппарат и не столько разведывательный аппарат, это - принципиально новое для нашей страны направление развития крупноразмерных беспилотных комплексов, это - самолет радиолокационного дозора и наведения, аналог А-50 и перспективных самолетов этого направления", - заявил в эфире ТК "Звезда" главный конструктор компании "Кронштадт" Николай Долженков.

По его словам, беспилотный комплекс имеет возможность обеспечить радиолокационное покрытие в заданном районе и обнаружить любые воздушные цели, в том числе низколетящие. К преимуществам беспилотника ДРЛО относится тот факт, что отследить аппарат радарам противника будет затруднительно из-за сравнительно небольших размеров дрона, а также благодаря использованию стелс-технологий.

Отметим, работы по созданию беспилотника ДРЛО велись в ОКБ имени Яковлева под руководством Николая Долженкова еще в начале 1990-х годов. Кроме дроны военного назначения можно использовать как телекоммуникационные ретрансляторы для судов, идущих по Севморпути. Беспилотники, сменяя друг друга, смогут находиться в воздухе круглосуточно в течение всего года, то есть, связь в Арктике будет постоянной и устойчивой.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Компании
Кронштадт
ОКБ им. Яковлева
Проекты
Арктика
БПЛА
Похожие новости
24.08.2021
Взять в оборону: какие премьеры готовит выставка «Армия-2021»
18.03.2020
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
17.03.2020
РФ может создать беспилотники дальнего радиолокационного обнаружения
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%