Израильские военные определились с боевой машиной будущего

Израиль сделал решающий шаг в создании боевой машины будущего. Вчера, 10 октября, пресс-служба Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила о том, что компания стала основным подрядчиком программы Carmel.

Минобороны Израиля выбрало IAI для «разработки и демонстрации технологий для многомерной боевой группы на базе боевой машины будущего». Планируется, что новая разработка будет управлять рядом систем внутри самой машины, а также станет цифровым ядром данных для боевых подразделений. Благодаря высокой автономности машины управлять ею будут всего два члена экипажа.

Промо-ролик программы Carmel

Компанию IAI выбрали после серии испытаний прототипов. Ключевой задачей тестирований было выбрать систему, в которой члены экипажа получали бы максимум информации на дисплей при «закрытых окнах». При этом компьютеризированная система автоматически определяла цели и предлагала возможности для их поражения, а экипажу оставалось лишь отдавать команды на уничтожение.