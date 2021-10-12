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WarSpot

Израильские военные определились с боевой машиной будущего

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Источник изображения: warspot.ru

Израиль сделал решающий шаг в создании боевой машины будущего. Вчера, 10 октября, пресс-служба Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила о том, что компания стала основным подрядчиком программы Carmel.

Минобороны Израиля выбрало IAI для «разработки и демонстрации технологий для многомерной боевой группы на базе боевой машины будущего». Планируется, что новая разработка будет управлять рядом систем внутри самой машины, а также станет цифровым ядром данных для боевых подразделений. Благодаря высокой автономности машины управлять ею будут всего два члена экипажа.

Промо-ролик программы Carmel

Компанию IAI выбрали после серии испытаний прототипов. Ключевой задачей тестирований было выбрать систему, в которой члены экипажа получали бы максимум информации на дисплей при «закрытых окнах». При этом компьютеризированная система автоматически определяла цели и предлагала возможности для их поражения, а экипажу оставалось лишь отдавать команды на уничтожение.

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Страны
Израиль
Компании
IAI
Проекты
ИТ
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