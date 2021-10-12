Войти
ЦАМТО

В ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск поступает современное вооружение

900
0
0
САУ «Мста-С»
САУ «Мста-С».
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ТАСС

ЦАМТО, 11 октября. В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступают современные РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г", модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С", самоходные ПТРК "Хризантема-С".

Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций "Зоопарк-1М", радиолокационными станциями "Аистенок", автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.

Для повышения мобильности и огневых возможностей артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси. Среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" и 82-мм самоходный миномет "Дрок", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Град РСЗО
Зоопарк
Мста-С
Торнадо-Г
Хризантема-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
04.10.2021
Олег Салюков: в 2021 году в соединения и воинские части СВ поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ
20.11.2018
"Торнадо", "Хризантемы" и "Искандеры". Чем вооружаются "боги войны"
20.11.2018
Шквал огня: как переоснащают российскую артиллерию
21.11.2016
"Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%