В ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск поступает современное вооружение

ЦАМТО, 11 октября. В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступают современные РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г", модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С", самоходные ПТРК "Хризантема-С".

Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций "Зоопарк-1М", радиолокационными станциями "Аистенок", автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.

Для повышения мобильности и огневых возможностей артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси. Среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" и 82-мм самоходный миномет "Дрок", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.