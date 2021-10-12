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ЦАМТО

Состоялось 21-е заседание белорусско-российской межправкомиссии по ВТС

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Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © POOL

ЦАМТО, 11 октября. В период с 5 по 8 октября в Минске и Гродно состоялось 21-е заседание белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Белорусскую часть комиссии возглавил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, российскую часть – директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Как сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь, 7 октября прошла встреча руководителей белорусской и российской частей комиссии, в ходе которой стороны отметили высокий уровень достигнутого взаимодействия и подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерации, а также подвели итоги работы экспертной группы и акцентировали внимание на наиболее важных вопросах повестки заседания комиссии.

В рамках повестки пленарного заседания комиссии рассмотрено около 40 вопросов различной тематики.

Стороны подвели итоги реализации выполнения договоренностей, достигнутых в ходе 20-го заседания комиссии, и отметили важность проделанной работы по их выполнению, а также определили перспективные направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и выработали подходы по решению стоящих задач, которые нашли отражение в итоговом протоколе, который подписали руководители белорусской и российской частей – Дмитрий Пантус и Дмитрий Шугаев, соответственно.

В частности, стороны выработали целый ряд алгоритмов по повышению компетенций белорусских предприятий в сфере ремонта и обслуживания современной военной техники, а также по взаимодействию на рынках третьих стран, в том числе в условиях санкционного давления коллективного Запада, которое оказывается и на Российскую Федерацию, и на Республику Беларусь.

Отдельно рассмотрены вопросы по совершенствованию и дальнейшему развитию действующей договорной нормативной правовой базы в части возможной корректировки отдельных нормативных правовых документов.

Комиссия решила провести 22-е заседание российско-белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Шугаев Дмитрий
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