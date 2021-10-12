Сербии предлагают локализовать производство российских танковых боеприпасов

Россия готова локализовать производство танковых боеприпасов в Сербии и продлить сроки службы поставленных в советское время изделий.

Об этом сообщил исполнительный директор НПК «Техмаш» (холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

«Мы предлагаем иностранным заказчикам как различные образцы вооружения, так и возможность локализации производства на стороне заказчика. Кроме того, мы готовы обеспечить продление сроков хранения ранее поставленных изделий посредством оценки состояния и при необходимости проведения соответствующих ремонтных работ», - заявил Кочкин, слова которого привели в пресс-службе «Технодинамики».

По словам Кочкина, Сербия представляет собой привлекательный и многообещающий рынок, где проявляется интерес к танковым боеприпасам.

«На вооружении республики до сих пор находится много советской техники. Учитывая, что военная техника становится все сложнее, а ее тактико-технические характеристики все выше, модернизация и совершенствование боеприпасов - крайне важные задачи», - отметил исполнительный директор.

В Белграде стартует Международная выставка вооружения и военной техники «Партнёр-2021», «Рособоронэкспорт» организует на ней единую российскую экспозицию.

«Технодинамика» впервые представлена на сербской выставке. Компания продемонстрирует около 30 образцов военной продукции, в основном боеприпасы для танковой, полевой и морской артиллерии.

«Особое внимание уделено линейке танковых выстрелов с бронебойными подкалиберными снарядами: это 125-мм выстрел 3ВБМ17 «Манго», 125-мм выстрел 3ВБМ23 «Свинец-2» и экспериментальный образец модернизированного выстрела 3ВБМ17 «Манго-М», - цитирует Интерфакс пресс-службу.