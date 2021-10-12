Войти
Военно-промышленный курьер

«Орион» способен работать при больших перепадах температуры

525
0
0
Беспилотный летательный аппарат «Орион»
Беспилотный летательный аппарат «Орион».
Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший беспилотный летательный аппарат «Орион» сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике.

Об этом в интервью ТАСС рассказал директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Он способен функционировать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50, а также летать в условиях кратковременного обледенения за счет уникальной противообледенительной системы разработки АО «Кронштадт». Комплекс обладает тройным резервированием всех ключевых систем», — сказал Богатиков.

Он добавил, что одной из основных задач является мониторинг и контроль судоходства в районе Северного морского пути. 

Богатиков выразил уверенность в том, что иностранцы заинтересуются российскими российскими беспилотными технологиями после того, как будет продемонстрирована их эффективность в Арктике. При этом глава АО «Кронштадт» подчеркнул, что компания в первую очередь нацелена на сотрудничество с отечественными заказчиками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
Арктика
БПЛА
Похожие новости
06.09.2021
«Цирконы» – к бою, глаза и уши Севморпути, автономный скиталец
23.08.2021
Танки, дроны, кухня и сигнальный браслет. Главные премьеры "Армии-2021"
29.04.2019
В России разработали систему для посадки беспилотников на палубу корабля
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 16:14
  • 325
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.10 15:33
  • 22
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 12.10 15:25
  • 6
Ужасающее оружие: экс-офицер ВС США оценил ТОС-1 "Буратино"
  • 12.10 15:03
  • 1
Путин сократил финансирование Роскосмоса на 16 процентов
  • 12.10 14:53
  • 2
Новый завод АО "Кронштадт" в Дубне сможет производить десятки беспилотников ежегодно
  • 12.10 14:09
  • 5
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 12.10 13:35
  • 0
Бессилие НАТО в политическом противостоянии с Россией
  • 12.10 12:45
  • 1
Hromadske (Украина): корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот
  • 12.10 11:22
  • 4
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 12.10 10:57
  • 24
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 12.10 10:33
  • 1
Совбез РФ: Объекты российской энергетики могут быть уязвимы из-за иностранного ПО
  • 12.10 10:16
  • 2
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 12.10 09:52
  • 5
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 12.10 03:24
  • 2
К вопросу о возрождении морских десантов. Заключение
  • 11.10 22:31
  • 1
В Татарстане только пять предприятий ОПК довели диверсификацию до 30%