Российские военные подтвердили хорошую работу «Панциря» в Сирии

Шесть сирийских военных ранены в результате удара шести истребителей Израиля F-16 по аэродрому Т-4 в провинции Хомс (Сирия).

Об этом сообщили российские военные.

Ущерб аэродрому незначительный, силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили 8 из 12 ракет, которые выпустили израильские самолеты, сказал на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

«8 октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы Сирийской Арабской Республики в районе Эт-Танф нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому «Т-4» («Тифор») в провинции Хомс», - сказал Кулить.

«Дежурными силами сирийских ПВО из состоящего на вооружении вооруженных сил САР зенитного ракетно- пушечного комплекса российского производства «Панцирь» уничтожено восемь ракет», - сказал Кулить.