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Российская газета

Новые машины для Арктики создают в России

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В России создают современные машины для воинских подразделений в Арктике. Они сформируют новую структуру перспективного парка.

Об этом пишет газета "Красная звезда", ссылаясь на документы и доклады. Специалисты предлагают перевести технику на единое снегоболотоходное легкобронированное двухзвенное гусеничное базовое шасси грузоподъемностью до четырех тонн. На этих шасси будут монтировать легкие версии ВВСТ - совокупность объектов и технических средств, обеспечивающих их применение. Ранее подобные объекты размещали на более чем десяти образцах базовых шасси гусеничной и колесной военной автомобильной и бронетанковой техники.

Устаревшие образцы базовых шасси грузоподъемностью от 6 до 30 тонн меняют на высокоунифицированные гусеничные машины семейства "Вездесущий". На замену устаревшим однозвенным небронированным снегоболотоходным гусеничным транспортерам-тягачам ГТ-СМ и ГТ-Т грузоподъемностью от одной до двух тонн разработали небронированный ДГМ ГАЗ-3344-20 грузоподъемностью в три тонны.

В настоящий момент проводятся работы по созданию ремонтно-эвакуационной машины РЭМ-ГТ на базе ДТ-30ПМ, машины технической разведки МТР-Г на базе двухзвенного гусеничного транспортёра-тягача ГАЗ-3344-20. Также предусмотрено создание мастерской технического обслуживания и ремонта ВАТ и БТВТ в кузовах-контейнерах.

Что касается колесных автомобилей, то они по-прежнему востребованы в Арктике. Но и здесь будут две новинки. Первая - по созданию модификаций "Урала" и КамАЗа, способных работать при температурах до минус 60 градусов. Это предложение уже готово. Над вторым трудятся - это повышение проходимости машин с шинами увеличенного радиуса низкого давления.

Кроме того, расширят модельный ряд парка автомобилей за счет снегоходов, в том числе оборудованных кабиной, и колесных двух- и трехосных мотовездеходов, адаптированных из гражданского сектора путем доработки их по требованиям Минобороны России.


Светлана Цыганкова

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Страны
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ДТ-30
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КАМАЗ
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