Первые подземные ядерные испытания провели в СССР 60 лет назад

11 октября 1961 года на Семипалатинском ядерном полигоне в специально подготовленной штольне произвели подрыв заряда мощностью в 1 килотонну в тротиловом эквиваленте. В истории советских ядерных испытаний это был 117-й по счету взрыв ядерного устройства.

Подготовка к нему велась почти три года: много времени ушло на прокладку штольни. Ее решили сделать в сплошном скальном массиве. Общая длина выработки составила 380 метров. Глубина от поверхности горы - 125 метров. В штольне для передвижения заряда была построена рельсовая колея. Через 40 метров от места планируемого подрыва соорудили также бетонную стену с отверстием в виде трубы. Через нее должно было испускаться гамма-излучение и нейтронный поток, которые дальше по ходу штольни планировали считывать специально установленными датчиками. Данные с них далее поступали по проводам на командный пункт, который находился в 5 километрах от штольни. Всего таких препятствий (на профессиональном жаргоне - "забивок") на пути распространения взрывной волны было три.

Цели для проведения этих испытаний были не столько военные, сколько научные: хотели посмотреть какие продукты радиоактивного распада вырвутся на поверхность. Также надо было проверить и новые сейсмические приборы. Кроме того, был целый перечень запросов от геологов, нефтедобытчиков и газовиков: как с помощью подземного взрыва можно сканировать месторождения, усиливать приток нефти и устраивать каверны для хранения газа, строить плотины. Попутно ставилась задача создания максимально "чистого" от изотопов заряда для снижения угрозы окружающей среде при реализации масштабных народно-хозяйственных проектов. Ведь один грамотно проведенный взрыв мог заменить работу сотен экскаваторов и бульдозеров.

Эксперимент показал, что радиоактивные вещества при устройстве трех забивок наружу не вырываются. Равно как взрывная волна и характерное свечение. После третьей забивки и выхода из штольни целой оказалась и установленная там аппаратура. Следов радиации на этом участке тоже не нашли. Единственным заметным глазу явлением было облако пыли и взметнувшаяся на несколько метров почва.

Для поверхности и окружающей природы взрыв оказался чистым. Таким образом, как показало это испытание, подземный подрыв ядерного устройства в хозяйственных целях можно было внедрять в практику. Что впоследствии и произошло: была даже разработана долгосрочная "Программа-7". Она была предназначена исключительно для нужд народного хозяйства. В рамках этой программы в СССР с 1965 по 1988 год в разных регионах страны провели 124 подземных ядерных взрыва. Особенно часто их устраивали на нефтяных месторождениях.

В трех случаях из 124 был зафиксирован небольшой выброс радиации, что вообще-то расценивалось как аварийная ситуация, и виновных, как правило, наказывали. В частности, при проведении геологических исследований 19 сентября 1971 года у деревни Галкино Кинешемского района Ивановской области из-за ошибки в расчетах сразу же после взрыва на поверхность вырвался фонтан газов, воды и грязи со следами радиоактивного заражения. Почву вокруг скважины, в которой подорвали заряд, собрали бульдозерами и вывезли. Но на всякий случай там установили знак "Опасная зона 450 метров".

Выброс содержал быстрораспадающиеся элементы, следы которых исчезают максимум через несколько месяцев. По официальным отчетам это место очистилось довольно быстро с помощью специально проведенных операций по откачке грунтовых вод и переноса русла протекающей рядом речки. Однако среди местного населения и сейчас ходят разговоры о росте онкологических заболеваний, рождении трехголовых телят и прочие истории, которые обычно сопровождают подобные случаи. А в здешней прессе пишут, что местами еще есть следы радиации.

Однако, по заявлениями чиновников Минатома, фон незначительный и "никакой опасности нет".

Олег Галицких