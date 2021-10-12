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Российская газета

Два испытательных пуска МБР "Сармат" запланированы до конца года

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Источник изображения: rg.ru

До конца года планируется выполнить два испытательных пуска новой тяжелой баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Первый из них должен состояться с космодрома Плесецк в ноябре.

- В 2022 году летные тесты продолжатся, затем будут проведены государственные испытания с тем, чтобы до конца года первый полк с новыми ракетами заступил на боевое дежурство, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением информации о графике испытаний агентство не располагает.

МБР "Сармат" сменит в РВСН советскую тяжелую ракету РС-36М "Воевода". Главное отличие РС-28 от предшественниц в большем запасе мощности, позволяющем достигать цели по произвольной траектории, обходя зоны действия противоракетной обороны противника. "Летает через оба полюса", - говорят военные. Точные характеристики "Сармата" засекречены, по данным из открытых источников ракета способна доставить в любую точку планеты разделяющуюся головную часть весом до 10 тонн. Одним из вариантов оснащения МБР станет управляемый боевой блок "Авангард".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Авангард РК
РС-20В
Сармат МБР
Проекты
Плесецк
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