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ЦАМТО

"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 11 октября. ЗРПК "Панцирь-С" российского производства, состоящий на вооружении сил ПВО Сирии, уничтожил восемь израильских ракет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Восьмого октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12-ю управляемыми ракетами по аэродрому "Т-4" ("Тифор") в провинции Хомс. <...> Уничтожено восемь ракет", – заявил контр-адмирал.

Он отметил, что в результате израильского удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения, имущество Вооруженных сил Сирии незначительно пострадало, передает "РИА Новости".

ВВС еврейского государства регулярно наносят удары по аэродрому Т-4 под предлогом, что там находятся объекты, принадлежащие проиранским силам.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
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