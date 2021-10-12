"Панцирь-С" уничтожил восемь ракет, выпущенных Израилем по Сирии

ЦАМТО, 11 октября. ЗРПК "Панцирь-С" российского производства, состоящий на вооружении сил ПВО Сирии, уничтожил восемь израильских ракет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Восьмого октября в 21:33 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля с пересечением государственной границы САР в районе Эт-Танф нанесли удар 12-ю управляемыми ракетами по аэродрому "Т-4" ("Тифор") в провинции Хомс. <...> Уничтожено восемь ракет", – заявил контр-адмирал.

Он отметил, что в результате израильского удара шесть сирийских военнослужащих получили ранения, имущество Вооруженных сил Сирии незначительно пострадало, передает "РИА Новости".

ВВС еврейского государства регулярно наносят удары по аэродрому Т-4 под предлогом, что там находятся объекты, принадлежащие проиранским силам.