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"Росэлектроника" оснастила новый аэропорт Севастополя отечественными радиолокаторами

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Самолеты на военном аэродроме Бельбек. Архивное фото
Самолеты на военном аэродроме Бельбек. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 11 октября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех в ходе модернизации аэродромной базы строящегося гражданского аэропорта Бельбек в Севастополе с опережением сроков установил и запустил в эксплуатацию радиолокационное оборудование.

Радиолокаторы обеспечат высокое разрешение и точность определения координат воздушных судов на расстоянии до 400 км.

Радиолокатор АОРЛ-1АС может контролировать воздушные суда на расстоянии до 160 км по первичному каналу связи и до 400 км по вторичному. Первичный канал определяет местонахождение самолета, вторичный передает дополнительную информацию о воздушном судне: бортовой номер, высоту полета, остаток топлива. Совмещенная антенная система делает локатор более надежным в эксплуатации.

Поставку и настройку оборудования произвел Челябинский радиозавод "Полет" (входит в Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника").

"На сегодняшний день более 40 российских и зарубежных аэропортов оснащены нашим современным радиолокационным оборудованием. Район Севастополя отличается высокой интенсивностью полетов. Благодаря профессионализму сотрудников челябинского радиозавода "Полет", локатор удалось ввести в эксплуатацию на три месяца раньше срока, что уже положительно сказалось на авиационной безопасности", – отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

Модернизация аэродромного комплекса ведется в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года". Уже реконструирована взлетно-посадочная полоса, благодаря которой аэродромный комплекс Бельбек получил возможность принимать воздушные суда всех типов, включая тяжелые транспортные самолеты и стратегическую авиацию. До 2025 года должно быть выполнено строительство аэровокзального комплекса.

Ранее "Росэлектроника" оснастила современным радиолокационным оборудованием аэропорты Мурманска, Салехарда, Ульяновска, Челябинска и Абакана.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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Страны
Россия
Продукция
АОРЛ-1АС
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ОПК АО
Полет ЧРЗ
Ростех
Росэлектроника
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